Локальная гастрономия с нотками туризма. Где поесть в Ленобласти — советы специалиста

Осенью самое время поездить по Ленинградской области и близлежащим регионам. И, чтобы не тратить такое ценное в поездке на 1–2 дня время, «Фонтанка» решила найти для вас и проверить самые удачные, аутентичные и вкусно кормящие заведения на популярных туристических маршрутах.



Из полей (то есть из-за столов) передает (и фотографии показывает) наш специальный корреспондент, профессиональный ресторатор Михаил Кузьмин. А весь «(От)личный Петербург» дружно завидует его нелегкой судьбе!