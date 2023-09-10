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    Локальная гастрономия с нотками туризма. Где поесть в Ленобласти — советы специалиста

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Локальная гастрономия с нотками туризма. Где поесть в Ленобласти — советы специалиста

    996
    4 комментария
    Фото: Adobe Stock
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    Осенью самое время поездить по Ленинградской области и близлежащим регионам. И, чтобы не тратить такое ценное в поездке на 1–2 дня время, «Фонтанка» решила найти для вас и проверить самые удачные, аутентичные и вкусно кормящие заведения на популярных туристических маршрутах.

    Из полей (то есть из-за столов) передает (и фотографии показывает) наш специальный корреспондент, профессиональный ресторатор Михаил Кузьмин. А весь «(От)личный Петербург» дружно завидует его нелегкой судьбе!

    Фото: Adobe Stock
    1

    Пелемень! Требуют наши сердца

    Где: почти на краю Ленинградской области, трасса А-114, 366 километр, рядом с деревней Косые Харчевни, Бокситогорский район.

    Что: Пельменная.

    Средний чек: 250 рублей.

    Часы работы: с 7–00 до 23–00.

    Рейтинг на Яндекс картах: 4,9

    Интерьер: простой, незамысловато деревянный. Чисто.

    Персонал: отличное обслуживание с нотками доброты и желанием понравиться.

    Что заказать: пельмени, выбор достаточно большой, лепят сами, тут же в соседней комнате.

    Выдержки из меню: сельдь с луком — 75 рублей, рассольник — 140 рублей, пельмени из свинины и говядины — 220 рублей, вареники с картошкой — 160 рублей, чай — 45 рублей.

    Особенности: если нет времени ждать, можно заказать заранее, по указанному телефону, но придется заплатить онлайн. Есть летние беседки, полноценный туалет.

    Фото: Adobe Stock
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    2

    В очередь, господа туристы, в очередь!

    Где: Выборг, Крепостная улица 3.

    Что: Таверна

    Средний чек: 700–1500 рублей.

    Часы работы: с 12–00 до 22–00.

    Рейтинг на Яндекс картах: 5,0

    Интерьер: средневековый, с большим количеством артефактов. Чисто.

    Персонал: приветливый, вежливый, знающий… С нотками средневекового пренебрежения точными часами.

    Что заказать: всё, что подаётся в хлебных горшочках.

    Выдержки из меню: зелёный салат с мятой и грушей — 400 рублей, Пивная похлёбка — 420 рублей, Судак по-карельски — 680 рублей.

    Особенности: есть смысл забронировать столик заранее — или придётся постоять в очереди.

    Фото: Adobe Stock
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    3

    Коли тело сыто — и дух просветлеет!

    Где: Тихвин, Тихвинская ул., 1, стр. 8, на территории Тихвинского Успенского Монастыря.

    Что: Трапезная

    Средний чек: 250 рублей.

    Часы работы: с 09–00 до 19–00

    Рейтинг на Яндекс картах: 4,9

    Интерьер: церковный. Чисто.

    Персонал: церковный с нотками обслуживания.

    Что заказать: Всю местную выпечку — обязательно Калитки: они тут аутентичные на 100%

    Выдержки из меню: Щи — 100 рублей, куриная котлета — 115 рублей, рыбная котлета — 115 рублей. Гарниры по 80 рублей: рис, пюре, греча.

    Особенности: после посещения духовный подъём и полное удовлетворение.

    Фото: Adobe Stock
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    4

    И на сопредельных территориях

    Где: Республика Карелия, Сортавала, улица Ленина 6

    Что: Дом Берга

    Средний чек: 200–1200 рублей.

    Часы работы: с 09–00 до 22–00.

    Рейтинг на Яндекс картах: 5,0

    Интерьер: классический, современный, в пастельных тонах. Чисто. Граммофон.

    Персонал: приветливый, вежливый, с нотками неожиданного в наших краях дольче фар ниенте.

    Что заказать: уха по-фински, калитки, мороженое с морошкой.

    Выдержки из меню: солянка с лосятиной — 420 рублей, пельмени с форелью — 420, салат овощной — 300 рублей.

    Особенности: есть второй этаж. Пускают с животными — кроме лошадей.

    Фото: Adobe Stock
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    5

    Чтобы еЛОСЬ и пиЛОСЬ!

    Где: Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинское сельское поселение, посёлок при железнодорожной станции Лосево, Прибрежная улица

    Что: Добрый Лось

    Средний чек: 1300–2000 рублей.

    Часы работы: с 09–00 до 21–00, по выходным с 10–00 до 22–00.

    Рейтинг на Яндекс картах: 5,0

    Интерьер: кантри. Чисто.

    Персонал: вежливый, старательный, с нотками нордичности.

    Что заказать: салат с тыквой, лохикейто с треской и форелью, чашушули с говядиной.

    Выдержки из меню: драники с крем-чизом — 380 рублей, щи ядреные с уткой и клюквой — 380 рублей, стейк из свиной шеи — 580 рублей.

    Особенности: есть SPA, можно забыться на пару недель — будьте осторожны!

    Фото: Adobe Stock
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    6

    Важное послесловие

    Корреспондент передаёт, что после всех трапез жив-здоров, и расстройств желудка не было.

    А вы где питаетесь во время поездок? Делитесь лучшими местами в комментариях!

    Фото: Adobe Stock
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