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    Что делать, «чтобы ребенка не стошнило между Достоевским и Толстым»? Учитель — о ЕГЭ, чтении и познании себя

    Преподаватель литературы из Москвы рассказал, почему его ученики охотно читают книги

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    Московский учитель рассказал, почему литература важна для каждого человека
    Московский учитель рассказал, почему литература важна для каждого человекаФото: Полина Авдошина / Городские порталы
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    В этом году в России выросло число стобалльников на ЕГЭ по литературе: по стране таких 1896 человек, а год назад было 1 072. Журналисты MSK1.RU решили узнать, насколько сложно готовить детей к экзамену по этому предмету и как мотивировать их на чтение, и поговорили с учителем литературы московской школы № 2107 Владимиром Алексеевым.

    Рассказываем, что сейчас больше всего любят читать школьники, почему учителя сами решают сдавать ЕГЭ и для чего нужно изучать литературу даже тем, кто не собирается связывать свою жизнь с гуманитарными специальностями.

    — Владимир Иванович, в этом году ЕГЭ по литературе сильно изменился. Расскажите, как вы оцениваете нововведения? Можно ли в целом назвать экзамен полезным или, наоборот, он только мешает изучать предмет?

    — Многие со мной не согласятся, но я считаю, что ЕГЭ по литературе — замечательный экзамен, который каждый год усложняется, уходит от того, что нужно знать какое-то количество произведений. Вместо этого там проверяется способность логически и абстрактно мыслить. Последние пять заданий — это пять разных типов анализа.

    Еще важно понимать, что просто подготовиться по интернету к экзамену нельзя: в этом году убрали половину того, что есть в школьной программе, и вбросили половину того, что ученик не прочитал, в том числе зарубежную литературу. Там невозможно списать, но ученик должен быть способен проанализировать любой текст, который ему предложат.

    — А вы сами когда-нибудь сдавали ЕГЭ по литературе?

    — Конечно, я сдаю его каждый год и считаю это для себя обязательным. Если учитель хочет готовить к ЕГЭ, он должен сам сдать его и показать результат. Я регулярно пересдаю экзамен, чтобы держать себя в тонусе.

    К тому же задания меняются, а я хочу увидеть эти изменения и пропустить через себя, чтобы понимать, как объяснить их ученикам. В этом году я сдал экзамен на 100 баллов.

    — И какие у вас остались впечатления? Как устроен экзамен именно в этом году?

    — Разумеется, там есть меры предосторожности от списывания, лжи и попытки обмануть комиссию. Они, к сожалению, настолько строги, что очень часто неподготовленный ученик первым получает эмоциональный удар и иногда не может продолжать экзамен — настолько это для него неожиданно.

    В этом году пришлось один раз сыграть в угадайку. Мне удалось не потерять ни одного балла, но я понял, что с детьми это нужно обязательно проработать. Было стихотворение, где потребовали определить формы смешного, а формы смешного — это один из самых сложных моментов в литературе. Бывает, что у человека нет чувства юмора или эти формы смешиваются, переплетаются. Я не мог себе ясно сказать, что требуется, пришлось отвечать наугад, поэтому я понял, что в моей программе нужно что-то менять.

    — Вы с детьми изучаете современную литературу или ограничиваетесь школьной программой?

    — На изучение зарубежных авторов у нас не хватает времени, потому что большое количество умений надо развить в течение года. Программа останавливается на Солженицыне и Астафьеве, но я же не могу обкрадывать детей и говорить, что больше литературы нет. Поэтому в течение всего периода обучения мы изучаем что-то современное, читаем время от времени.

    Например, для того чтобы ребенка не стошнило между Достоевским и Толстым, мы берем в промежутке для анализа рассказ Людмилы Петрушевской «Черное пальто». Это рассказ-страшилка, им нравится.

    По словам Владимира Ивановича, ЕГЭ становится лучше с каждым годом
    По словам Владимира Ивановича, ЕГЭ становится лучше с каждым годомФото: Алена Нефедова / MSK1.RU
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    — А из школьной программы что сейчас ученики читают охотнее всего?

    — Обычно дети с энтузиазмом бросаются на пьесу Островского «Гроза», но это потому, что в 10-м классе она идет первой. На втором месте — «Преступление и наказание» Достоевского, потому что это детектив. Третье место занимает «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, потому что там про убийство. Наверное, это первая тройка.

    — Насколько детям интересна литература, как вы умудряетесь вовлекать их в этот процесс?

    — Это большое заблуждение, когда люди говорят, что современной молодежи литература неинтересна. Это не так. Конечно, ребенок, который вырос в читающей семье, более будет склонен к гуманитарному взгляду на мир, чтению, он скорее выберет гуманитарную профессию. Но все ведь зависит от того, как преподается литература в школе, от учителя.

    — Что именно зависит от учителя? Благодаря чему дети начинают читать?

    — Интерес и любовь к предмету. Литература — это единственный предмет в школе, который говорит о жизни души. Я не знаю ни одного человека, которому не было бы интересно узнать о жизни собственной души, другое дело — этот разговор нужно вести правильно, и тогда любой ученик на это откликнется.

    Литература как область искусства самоценна. Это способ познания человеком самого себя. Если ученик думает, что Пушкин придумал «Капитанскую дочку», чтобы мучить учеников, — это одна история, а если поймет, что это произведение отчасти про него, то будет читать.

    — В обществе распространен такой миф, что люди делятся на гуманитариев и технарей и что вторыми быть намного сложнее. В чем заключается главная сложность изучения гуманитарных наук? Можно ли сказать, что это ничуть не легче, чем погружение в технические?

    — Если мы говорим о литературе в старших классах, ее можно назвать полноценным анализом художественных текстов.

    ЕГЭ и сам современный взгляд на литературу в школе сегодня — это анализ текстов, где требуется аналитическое, логическое мышление. Это очень сложный механизм, сложная наука.

    — Зачем литература нужна людям, не связанным с филологией? Если ребенок хочет идти учиться на инженера, программиста или врача, для чего ему читать?

    — На этот вопрос я отвечаю на первом уроке, объясняю, что это способ изучения мира. Невозможно понять мир и найти свое место в нем, если не изучать литературу. Других способов для этого не существует. Человечество придумало литературу, чтобы понять, что происходит там, за окнами.

    Московский учитель рассказал, почему литература важна для каждого человека
    Московский учитель рассказал, почему литература важна для каждого человекаФото: Полина Авдошина / Городские порталы
    По словам Владимира Ивановича, ЕГЭ становится лучше с каждым годом
    По словам Владимира Ивановича, ЕГЭ становится лучше с каждым годомФото: Алена Нефедова / MSK1.RU

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