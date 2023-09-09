Что делать, «чтобы ребенка не стошнило между Достоевским и Толстым»? Учитель — о ЕГЭ, чтении и познании себя

Московский учитель рассказал, почему литература важна для каждого человека Фото: Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





В этом году в России выросло число стобалльников на ЕГЭ по литературе: по стране таких 1896 человек, а год назад было 1 072. Журналисты MSK1.RU решили узнать, насколько сложно готовить детей к экзамену по этому предмету и как мотивировать их на чтение, и поговорили с учителем литературы московской школы № 2107 Владимиром Алексеевым.

Рассказываем, что сейчас больше всего любят читать школьники, почему учителя сами решают сдавать ЕГЭ и для чего нужно изучать литературу даже тем, кто не собирается связывать свою жизнь с гуманитарными специальностями.

— Владимир Иванович, в этом году ЕГЭ по литературе сильно изменился. Расскажите, как вы оцениваете нововведения? Можно ли в целом назвать экзамен полезным или, наоборот, он только мешает изучать предмет? — Многие со мной не согласятся, но я считаю, что ЕГЭ по литературе — замечательный экзамен, который каждый год усложняется, уходит от того, что нужно знать какое-то количество произведений. Вместо этого там проверяется способность логически и абстрактно мыслить. Последние пять заданий — это пять разных типов анализа.

Еще важно понимать, что просто подготовиться по интернету к экзамену нельзя: в этом году убрали половину того, что есть в школьной программе, и вбросили половину того, что ученик не прочитал, в том числе зарубежную литературу. Там невозможно списать, но ученик должен быть способен проанализировать любой текст, который ему предложат. — А вы сами когда-нибудь сдавали ЕГЭ по литературе? — Конечно, я сдаю его каждый год и считаю это для себя обязательным. Если учитель хочет готовить к ЕГЭ, он должен сам сдать его и показать результат. Я регулярно пересдаю экзамен, чтобы держать себя в тонусе.

К тому же задания меняются, а я хочу увидеть эти изменения и пропустить через себя, чтобы понимать, как объяснить их ученикам. В этом году я сдал экзамен на 100 баллов. — И какие у вас остались впечатления? Как устроен экзамен именно в этом году?

— Разумеется, там есть меры предосторожности от списывания, лжи и попытки обмануть комиссию. Они, к сожалению, настолько строги, что очень часто неподготовленный ученик первым получает эмоциональный удар и иногда не может продолжать экзамен — настолько это для него неожиданно.

В этом году пришлось один раз сыграть в угадайку. Мне удалось не потерять ни одного балла, но я понял, что с детьми это нужно обязательно проработать. Было стихотворение, где потребовали определить формы смешного, а формы смешного — это один из самых сложных моментов в литературе. Бывает, что у человека нет чувства юмора или эти формы смешиваются, переплетаются. Я не мог себе ясно сказать, что требуется, пришлось отвечать наугад, поэтому я понял, что в моей программе нужно что-то менять. — Вы с детьми изучаете современную литературу или ограничиваетесь школьной программой?

— На изучение зарубежных авторов у нас не хватает времени, потому что большое количество умений надо развить в течение года. Программа останавливается на Солженицыне и Астафьеве, но я же не могу обкрадывать детей и говорить, что больше литературы нет. Поэтому в течение всего периода обучения мы изучаем что-то современное, читаем время от времени. Например, для того чтобы ребенка не стошнило между Достоевским и Толстым, мы берем в промежутке для анализа рассказ Людмилы Петрушевской «Черное пальто». Это рассказ-страшилка, им нравится.

По словам Владимира Ивановича, ЕГЭ становится лучше с каждым годом Фото: Алена Нефедова / MSK1.RU Поделиться Поделиться







— А из школьной программы что сейчас ученики читают охотнее всего?

— Обычно дети с энтузиазмом бросаются на пьесу Островского «Гроза», но это потому, что в 10-м классе она идет первой. На втором месте — «Преступление и наказание» Достоевского, потому что это детектив. Третье место занимает «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова, потому что там про убийство. Наверное, это первая тройка.



— Насколько детям интересна литература, как вы умудряетесь вовлекать их в этот процесс?

— Это большое заблуждение, когда люди говорят, что современной молодежи литература неинтересна. Это не так. Конечно, ребенок, который вырос в читающей семье, более будет склонен к гуманитарному взгляду на мир, чтению, он скорее выберет гуманитарную профессию. Но все ведь зависит от того, как преподается литература в школе, от учителя.

— Что именно зависит от учителя? Благодаря чему дети начинают читать?

— Интерес и любовь к предмету. Литература — это единственный предмет в школе, который говорит о жизни души. Я не знаю ни одного человека, которому не было бы интересно узнать о жизни собственной души, другое дело — этот разговор нужно вести правильно, и тогда любой ученик на это откликнется.

Литература как область искусства самоценна. Это способ познания человеком самого себя. Если ученик думает, что Пушкин придумал «Капитанскую дочку», чтобы мучить учеников, — это одна история, а если поймет, что это произведение отчасти про него, то будет читать.

— В обществе распространен такой миф, что люди делятся на гуманитариев и технарей и что вторыми быть намного сложнее. В чем заключается главная сложность изучения гуманитарных наук? Можно ли сказать, что это ничуть не легче, чем погружение в технические?

— Если мы говорим о литературе в старших классах, ее можно назвать полноценным анализом художественных текстов. ЕГЭ и сам современный взгляд на литературу в школе сегодня — это анализ текстов, где требуется аналитическое, логическое мышление. Это очень сложный механизм, сложная наука.

— Зачем литература нужна людям, не связанным с филологией? Если ребенок хочет идти учиться на инженера, программиста или врача, для чего ему читать?



— На этот вопрос я отвечаю на первом уроке, объясняю, что это способ изучения мира. Невозможно понять мир и найти свое место в нем, если не изучать литературу. Других способов для этого не существует. Человечество придумало литературу, чтобы понять, что происходит там, за окнами.