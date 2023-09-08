Лейтенант Милонов «перескочил прапорщика». Депутат Госдумы от Петербурга получил звание в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта ВС РФ. Приказ министра обороны Сергея Шойгу подписан еще в конце июня, заявил парламентарий в эфире программы «Соловьев live».



«Для меня это огромная честь», — добавил Милонов. Он регулярно бывает в зоне СВО.



Отвечая на вопрос, как получилось, что он «перескочил» звание прапорщика, Милонов сказал, что лейтенантом он стал «потому что есть высшее образование» и потому, что он «для этого подходит».



Напомним, Виталий Милонов входит в думскую фракцию «Единая Россия», является заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

