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    Лейтенант Милонов «перескочил прапорщика». Депутат Госдумы от Петербурга получил звание в зоне СВО

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    8 комментариев

    Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта ВС РФ. Приказ министра обороны Сергея Шойгу подписан еще в конце июня, заявил парламентарий в эфире программы «Соловьев live».

    «Для меня это огромная честь», — добавил Милонов. Он регулярно бывает в зоне СВО.

    Отвечая на вопрос, как получилось, что он «перескочил» звание прапорщика, Милонов сказал, что лейтенантом он стал «потому что есть высшее образование» и потому, что он «для этого подходит».

    Напомним, Виталий Милонов входит в думскую фракцию «Единая Россия», является заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

    Ранее Милонов дважды избирался депутатом Законодательного собрания Петербурга(IV и V созывов).

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    Виталий МилоновЛейтенант
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    Комментарии 8

    Гость08 Сен 2023 в 20:49
    Скоро генералом будет.
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