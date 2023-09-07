Бесплатная всеобщая шаманизация. Петербуржцев собирают на концерт «Я русский»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге в субботу, 9 сентября, пройдёт концерт певца SHAMAN на футбольном стадионе. Заполнить 80-тысячную площадку, где выступали Rammstein и «Ленинград», возможно помогут муниципалитеты, которые усиленно скупают билеты. Для самого же певца устроили целую программу в Петербурге.



В муниципалитете Смольнинское в минувшие выходные сотрудников вызвали на работу — нужно было купить билеты на концерт Шамана. «Нас попросили жители, узнали, что соседние муниципалитеты закупают и тоже захотели. Мы, как только купили, сразу выставили пост в группе и гугл-форму — за две минуты все 350 билетов разобрали. В основном это пенсионеры. Мы их научили пользоваться гугл-формой, они теперь перехватывают проходки у молодёжи», — рассказал «Фонтанке» глава муниципалитета Григорий Ранков. По его словам, билеты обошлись по 820 рублей за штуку — купили на второй ярус, так как на первом мест уже не было. «Нам сказали, что мы так много билетов купили, за это мне дадут выступить со сцены. Я лично собираюсь петь — единственное образование, которое у меня на отлично, как раз музыкальное. Мама — учитель музыки. Кстати, если что, я — русский», — шутит Ранков.



Билеты на концерт купили как минимум в десяти муниципалитетах Петербурга (среди них — Васильевский, Юго-запад, Семёновский, Северный, Пискаревка и другие). Хотя на самом деле, как уже писала «Фонтанка», контрактов может быть и больше — например, у муниципалитета Смольнинское в системе «Спарк» закупка не отображается. Заказывали билеты у АНО «Пять звёзд». Организация уже занималась подготовкой для города патриотических мероприятий и детских праздников. Один из собеседников «Фонтанки» в муниципальном сообществе уверял, что купить билеты на концерт Шамана им настойчиво рекомендовали и даже, якобы, просили организовать так, чтобы в каждом районе было выкуплено по 200 проходок. «Что в этом плохого? Закупают, потому что мероприятие проходит в памятный день для всех ленинградцев», — сказал «Фонтанке» глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов. По его словам, 9 сентября — день, следующий за днём начала блокады Ленинграда. Поскольку 8 сентября планируется возложение цветов, концерт уместно проводить 9-го.



Визит певца в Петербург и правда решили приурочить к траурной дате. 8 сентября SHAMAN, он же Ярослав Дронов, будет возлагать цветы на Пискарёвском кладбище — не просто так, а потому что его прадед освобождал город от блокады в составе Ленинградского фронта, сообщил петербургский комитет по культуре. А 9-го сентября, перед концертом, Дронову дадут сделать полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. «Это почётная роль, не каждому позволяют из пушки палить из сердца Петербурга. Но организовать это несложно — отправляешь заявку руководству музея, там рассматривают её и, если есть какая-то общественная значимость, повод важный для города, то разрешат», — говорит бывший сотрудник администрации города.



4 сентября певец сообщил, что из Москвы в Петербург скупили почти все билеты на поезда и самолёты и чуть ли ни ради его концерта: «Я знаю, что вы ждёте этой встречи. И тоже очень её жду. Спасибо за такой интерес к моему творчеству!» И, если по поводу билетов на транспорт певец прав — их и правда обычно накануне выходных остаётся немного, то вот на счёт билетов на его концерт — с этим пока все-таки проблемы. В одном из учреждений Приморского района, как сообщил «Фонтанке» его сотрудник, среди посетителей даже предложили разыграть билеты, чтобы помочь наполнить стадион: «Билетов больше, чем желающих, а нужно обеспечить заполняемость».



Судя по данным сервисов по продаже билетов, на вечер 7 сентября, нераспроданными оставались около 3 тысяч билетов на трибуны и неограниченное количество на танцпол. Торгуют билетами и на «Авито», интересно, что некоторые из них продаются на те сектора, на которые закупали муниципалитеты. Например, на В208, куда купил 60 билетов муниципалитет Юго-Запад.



SHAMAN на самом деле не редкий гость муниципальных праздников. Только в конце августа певец выступал на дне города Всеволожск в парке Песчанка. За это муниципальные власти заплатили 8 млн рублей (судя по всему, это стандартный ценник — в Норильске в июле концерт муниципалам обошёлся в ту же сумму). Судя по условиям договора, одним из условий выступления певца во Всеволожске (полностью бытовой райдер не приведён) было правильное написание его наименования: продюсеры запретили «Шаман», «шаман», «Shaman», «shaman», «Ярослав Дронов», «Ярослав Дронов (Шаман/шаман/Shaman/SHAMAN)», разрешив только SHAMAN.

