В Ереване не считают отношения с Москвой напряженными из-за учений с США

Отношения Армении и России не являются напряженными, считает замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян. Чиновник заявил в четверг, 7 сентября, что армяно-российские отношения можно расценивать как рабочие.



«С российской стороной ведутся работы по всем вопросам», — цитирует Ованнисяна РИА Новости.



Замминистра отметил, что у Еревана есть разногласия с Москвой, как и со всеми остальными партнерами, но это не значит, что отношения можно назвать напряженными.



Ранее Минобороны Армении сообщило, что в сентябре в стране пройдут учения совместно с американскими военными. Официальная цель учений — повышение оперативной совместимости на миротворческих миссиях.

