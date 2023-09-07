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    В Ереване не считают отношения с Москвой напряженными из-за учений с США

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    Отношения Армении и России не являются напряженными, считает замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян. Чиновник заявил в четверг, 7 сентября, что армяно-российские отношения можно расценивать как рабочие.

    «С российской стороной ведутся работы по всем вопросам», — цитирует Ованнисяна РИА Новости.

    Замминистра отметил, что у Еревана есть разногласия с Москвой, как и со всеми остальными партнерами, но это не значит, что отношения можно назвать напряженными.

    Ранее Минобороны Армении сообщило, что в сентябре в стране пройдут учения совместно с американскими военными. Официальная цель учений — повышение оперативной совместимости на миротворческих миссиях.

    В Кремле отметили, что эти учения не помогают стабилизировать обстановку в регионе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия скрупулезно работает как с Ереваном, так и с Баку.

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