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    Сын Медведева впервые принял участие в совещании «Единой России»

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    Сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья принял участие в партийном совещании, на котором обсуждали социально-экономическое развитие и цифровизацию госуслуг в новых регионах России. Как отмечает в четверг, 7 сентября, РИА Новости, это было его первое публичное появление на партийном мероприятии.

    РБК со ссылкой на пресс-службу «Единой России» пишет, что сын Медведева стал координатором портала «Я в России». Его разработало Минцифры для предоставления госуслуг жителям новых регионов РФ.

    О завершении разработки портала в четверг рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на ВКС-совещании по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России» для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета «Единой России» в мае этого года», — рассказали РБК в пресс-службе партии.

    В июне 2022 года стало известно, что сын Дмитрия Медведев Илья вступил в «Единую Россию». Партбилет сыну председателя партии вручил сенатор Андрей Турчак.

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    Единая РоссияДмитрий МедведевИлья Медведев
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