Сын Медведева впервые принял участие в совещании «Единой России»

Сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья принял участие в партийном совещании, на котором обсуждали социально-экономическое развитие и цифровизацию госуслуг в новых регионах России. Как отмечает в четверг, 7 сентября, РИА Новости, это было его первое публичное появление на партийном мероприятии.

РБК со ссылкой на пресс-службу «Единой России» пишет, что сын Медведева стал координатором портала «Я в России». Его разработало Минцифры для предоставления госуслуг жителям новых регионов РФ.



О завершении разработки портала в четверг рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на ВКС-совещании по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.