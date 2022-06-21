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    Сын Медведева вступил в «Единую Россию». У него много планов

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    28 комментариев

    Единственный сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья получил партийный билет «Единой России». Выпускник МГИМО планирует заняться развитием, поддержкой и трансформацией.

    О вступлении в партию 26-летнего Ильи Медведева 21 июня сообщает пул кремлевских журналистов. Партбилет сыну председателя партии вручил сенатор Андрей Турчак.

    Судя по сообщению, у Ильи много планов — развивать спорт, образование и здравоохранение, поддерживать предпринимательство и импортозамещение, а также заняться цифровой трансформацией государства, партии и бизнеса.

    Илья Медведев родился в Петербурге, пять лет назад выпустился из МГИМО.

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    Комментарии (28)

    Gosha_spb
    Трансформаторы это устройства, которые что-то во что-то переводят с собственной выгодой?
    DenArt
    А в армии молодой человек уже был ? Пусть военный билет получает, а не партийный
    VVvolkov
    куда-куда наступил?? :")))
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