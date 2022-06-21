Сын Медведева вступил в «Единую Россию». У него много планов

Единственный сын бывшего президента России Дмитрия Медведева Илья получил партийный билет «Единой России». Выпускник МГИМО планирует заняться развитием, поддержкой и трансформацией.
О вступлении в партию 26-летнего Ильи Медведева 21 июня сообщает пул кремлевских журналистов. Партбилет сыну председателя партии вручил сенатор Андрей Турчак.
Судя по сообщению, у Ильи много планов — развивать спорт, образование и здравоохранение, поддерживать предпринимательство и импортозамещение, а также заняться цифровой трансформацией государства, партии и бизнеса.
Илья Медведев родился в Петербурге, пять лет назад выпустился из МГИМО.