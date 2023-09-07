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    Эстонцу не разрешили вывезти из России сову на еловой ветке

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    Гражданин Эстонии не смог провезти через Кингисеппскую таможню коробки, в которых оказалось кое-что пернатое. Он утверждал, что везет это в подарок, а разрешительных документов предоставить не смог.

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    В коробках были чучела ястреба и совы, сидящих на ветках, сообщает 7 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Груз весил почти 15 килограммов, мужчина вез его на грузовом автомобиле из России — через Ивангород.

    Мужчина заявил, что достал товар у таксидермиста. Чучела отправили на экспертизу, чтобы установить их рыночную стоимость и идентифицировать. По названию товар попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

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    Кингисеппская таможня
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