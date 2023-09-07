Страсти под Выборгом. Там сожгли магазин и убили корову — владелец один

Как стало известно «Фонтанке», в полицию 6 сентября обратился житель Выборгского района. Он рассказал, что кто-то поджег принадлежащий ему магазин «Пристань» на улице Центральной в поселке Большой Бор. И это не единственное несчастье, которое случилось с гражданином в этот день.



Он также сообщил полиции, что на пастбище в поселке Горка кто-то убил его корову. По словам мужчины, смерть животного наступила от удара неким тупым предметом в голову.



Лишившийся и недвижимого, и движимого имущества поделился с правоохранителями своими подозрениями. Он рассказал, что неподалеку от места убийства коровы заметил знакомый автомобиль, и его присутствие связывает со всем произошедшим.

