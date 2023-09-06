    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-з

    765мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.54eur104.9

    В Нижегородской области задержали врача по подозрению в подмене препаратов для онкобольных

    481
    9 комментариев

    Заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии больницы города Семенов Нижегородской области задержали по делу о превышении полномочий. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает региональный СК РФ.

    Следствие считает, что он давал медперсоналу указание вводить онкобольным уменьшенную дозу препаратов, часть которых заменяли физраствором. Такая практика, говорится в сообщении СК, осуществлялась с ноября 2022-го по июль 2023 года.

    В отношении завотделением возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 287 УК РФ (превышение должностных полномочий).

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Нижегородская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость06 Сен 2023 в 15:35
    Мог
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close