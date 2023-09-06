В Нижегородской области задержали врача по подозрению в подмене препаратов для онкобольных

Заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии больницы города Семенов Нижегородской области задержали по делу о превышении полномочий. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает региональный СК РФ.
Следствие считает, что он давал медперсоналу указание вводить онкобольным уменьшенную дозу препаратов, часть которых заменяли физраствором. Такая практика, говорится в сообщении СК, осуществлялась с ноября 2022-го по июль 2023 года.
В отношении завотделением возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 287 УК РФ (превышение должностных полномочий).