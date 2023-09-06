    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, ю-з

    758мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.54eur104.9

    Держали в квартире, побрили и набили тату. В Новгороде проверяют информацию об издевательствах над 11-летней

    770
    3 комментария

    Прокуратура и следственный комитет Новгородской области проверяют информацию об инциденте между девочками-подростками. Сообщается, что одна школьница насильно удерживала другую, избивала и издевалась над ней.

    В ходе мониторинга СМИ сотрудники прокуратуры обнаружили публикацию о том, что 11-летнюю девочку насильно удерживала в жилом помещении ее 12-летняя знакомая, которая учится на год младше в той же школе. «Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

    Как уточнила уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Татьяна Ефимова, инцидент произошел в выходной день в квартире одной из девочек.

    Областная прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания девочек, а также деятельности школы при организации работы с семьями детей. Ситуацию взял на контроль прокурор области. Следственный комитет региона также начал доследственную проверку.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Новгородская областьВеликий НовгородИздевательства над детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close