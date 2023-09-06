Держали в квартире, побрили и набили тату. В Новгороде проверяют информацию об издевательствах над 11-летней

Прокуратура и следственный комитет Новгородской области проверяют информацию об инциденте между девочками-подростками. Сообщается, что одна школьница насильно удерживала другую, избивала и издевалась над ней.



В ходе мониторинга СМИ сотрудники прокуратуры обнаружили публикацию о том, что 11-летнюю девочку насильно удерживала в жилом помещении ее 12-летняя знакомая, которая учится на год младше в той же школе. «Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови», — говорится в сообщении прокуратуры региона.