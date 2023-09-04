В Швеции судят россиянина, обвиняемого в работе на ГРУ

В понедельник, 4 сентября, в Стокгольме начался судебный процесс над российским гражданином с подданством Швеции Сергеем Скворцовым. Мужчина обвиняется в ведении незаконной разведдеятельности против США и Швеции на протяжении десяти лет, пишет издание The Local.
В публикации сказано, что Скворцов — 60-летний российско-шведский бизнесмен, который обвиняется в передаче западных технологий российским военным. Он проживает в Швеции еще с 1990-х годов, где «руководит импортно-экспортными компаниями». Если его вина будет доказана, он может получить до четырех лет тюрьмы.
Свою вину россиянин отрицает, о чем в суде заявила его адвокат, Ульрика Борг.
«Он не виновен ни в чем, о чем утверждает прокурор», — сказала она.
Прокурор Хенрик Олин полагает, что Скворцов работал в крупной российской организации, созданной специально для приобретения технологий незаконным путем. По мнению стороны обвинения, Скворцов являлся одним из «узлов российской системы закупок технологий». При этом прокурор признает, схема не является чем-то новым — так действовали еще во времена Советского Союза. Олин заявил, что действия Скворцова представляют «серьезную угрозу» национальной безопасности США и Швеции.
Предполагается, что суд продлится до 25 сентября. Частично дело будет рассмотрено в закрытом формате, учитывая тяжесть обвинения.
Сергей Скворцов был задержан вместе с супругой, у которой также есть российское гражданство, в ноябре 2022 года. Впоследствии жену отпустили без предъявления обвинения.