В Швеции судят россиянина, обвиняемого в работе на ГРУ

В понедельник, 4 сентября, в Стокгольме начался судебный процесс над российским гражданином с подданством Швеции Сергеем Скворцовым. Мужчина обвиняется в ведении незаконной разведдеятельности против США и Швеции на протяжении десяти лет, пишет издание The Local.



В публикации сказано, что Скворцов — 60-летний российско-шведский бизнесмен, который обвиняется в передаче западных технологий российским военным. Он проживает в Швеции еще с 1990-х годов, где «руководит импортно-экспортными компаниями». Если его вина будет доказана, он может получить до четырех лет тюрьмы.