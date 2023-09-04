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    Путин поручил создать новый нацпроект, связанный с экономикой данных

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    Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров за год утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Ответственным назначено правительство России, поручение опубликовано на сайте Кремля 4 сентября.

    Под нацпроект попадают: сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров; развитие систем связи нового поколения и передачи данных; создание инфраструктуры для обработки и хранения информации с применением отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения; обеспечение безопасности данных с использованием технологии квантового шифрования.

    Помимо этого в рамках проекта предусматривается: совершенствование отечественных стандартов и протоколов для работы с данными. Нацпроект предполагает разработку алгоритмов обработки и анализа данных, включая решения, основанные на искусственном интеллекте. К тому же в нацпроекте необходимо предусмотреть создание российских хранилищ кода — они необходимы, чтобы отечественные и иностранные программисты могли работать вместе.

    Срок выполнения назначен на 1 июля 2024 года.

    В июле 2023 года президент Путин посетил первый Форум будущих технологий, там главу государства впечатлила российская разработка — 16-кубитный квантовый компьютер на ионах. На нем при помощи облачной платформы запустили алгоритм расчета молекулы.

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