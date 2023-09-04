Путин поручил создать новый нацпроект, связанный с экономикой данных

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров за год утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Ответственным назначено правительство России, поручение опубликовано на сайте Кремля 4 сентября.
Под нацпроект попадают: сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров; развитие систем связи нового поколения и передачи данных; создание инфраструктуры для обработки и хранения информации с применением отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения; обеспечение безопасности данных с использованием технологии квантового шифрования.
Помимо этого в рамках проекта предусматривается: совершенствование отечественных стандартов и протоколов для работы с данными. Нацпроект предполагает разработку алгоритмов обработки и анализа данных, включая решения, основанные на искусственном интеллекте. К тому же в нацпроекте необходимо предусмотреть создание российских хранилищ кода — они необходимы, чтобы отечественные и иностранные программисты могли работать вместе.
Срок выполнения назначен на 1 июля 2024 года.
В июле 2023 года президент Путин посетил первый Форум будущих технологий, там главу государства впечатлила российская разработка — 16-кубитный квантовый компьютер на ионах. На нем при помощи облачной платформы запустили алгоритм расчета молекулы.