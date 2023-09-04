Путин поручил создать новый нацпроект, связанный с экономикой данных

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров за год утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Ответственным назначено правительство России, поручение опубликовано на сайте Кремля 4 сентября.



Под нацпроект попадают: сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров; развитие систем связи нового поколения и передачи данных; создание инфраструктуры для обработки и хранения информации с применением отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения; обеспечение безопасности данных с использованием технологии квантового шифрования.

