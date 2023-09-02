В Белгородской области — смертельный обстрел, на Крымском мосту — попытка атаки: новости СВО за 2 сентября

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 сентября.

Атаки по Крымскому мосту

Ночью по Крымскому мосту попытались ударить тремя морскими беспилотниками — катерами без экипажа. По информации Минобороны, все они были уничтожены. На мосту временно перекрывали движение.

Атаку официально назвали «попыткой нанесения террористического удара».

Другие атаки

Ночью над территорией Белгородской области перехватили два беспилотника. Об этом сообщило Минобороны. Позднее, по информации ведомства, уничтожили и третий БПЛА самолетного типа.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал об атаках по нескольким белгородским селам. С помощью дронов ВСУ дважды атаковали село Долгое: там взрывной волной повреждены часть дома и автомобиль. Другой поселок, Уразово, попал под обстрел. Там снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина, еще двое жителей тяжело ранены.