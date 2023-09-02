Предполагаемый виновник ДТП на «Нарве» сбежал из одной больницы и попал в другую

Пострадавший в смертельной аварии на автодороге «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти — один из водителей. Некоторые подробности этой истории стали известны «Фонтанке» 2 сентября.
ДТП, напомним, произошло 1 сентября в 7:10 на 69-м километре трассы. По предварительной версии полиции, «Фольксваген Транспортёр» частной компании выехал на встречную полосу для обгона и врезался в «Ладу Приору». Погиб 32-летний водитель «Приоры» — гражданин Азербайджана, живущий в Ленобласти.
Водитель «Фольксвагена» — 44-летний петербуржец. Он получил различные травмы. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в ЦРБ Гатчины, взяли анализы, а затем он самовольно покинул медучреждение. Через несколько часов (в середине дня) его снова госпитализировали — в Ленинградскую областную клиническую больницу на отделение травматологии. Она находится в Озерках, а мужчина живет в Парголово, то есть относительно близко.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Известно, что в этом году он ни разу не попадался на нарушениях ПДД. У водителя «Фольксвагена» было три штрафа с начала года.