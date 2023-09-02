    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.34eur104.61

    Предполагаемый виновник ДТП на «Нарве» сбежал из одной больницы и попал в другую

    2506
    9 комментариев

    Пострадавший в смертельной аварии на автодороге «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти — один из водителей. Некоторые подробности этой истории стали известны «Фонтанке» 2 сентября.

    ПоделитьсяПоделиться

    ДТП, напомним, произошло 1 сентября в 7:10 на 69-м километре трассы. По предварительной версии полиции, «Фольксваген Транспортёр» частной компании выехал на встречную полосу для обгона и врезался в «Ладу Приору». Погиб 32-летний водитель «Приоры» — гражданин Азербайджана, живущий в Ленобласти.

    Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
    Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
    Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
    ПоделитьсяПоделиться

    Водитель «Фольксвагена» — 44-летний петербуржец. Он получил различные травмы. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в ЦРБ Гатчины, взяли анализы, а затем он самовольно покинул медучреждение. Через несколько часов (в середине дня) его снова госпитализировали — в Ленинградскую областную клиническую больницу на отделение травматологии. Она находится в Озерках, а мужчина живет в Парголово, то есть относительно близко.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Известно, что в этом году он ни разу не попадался на нарушениях ПДД. У водителя «Фольксвагена» было три штрафа с начала года.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПСмертельное ДТПДТП в ЛенобластиВыехал на встречкуВыехал на встречную полосуДТП на встречке
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close