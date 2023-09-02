В России пересчитали пенсии: кому ждать прибавки

На повышение пенсии в сентябре могут рассчитывать лишь несколько категорий пенсионеров Фото: Екатерина Тычинина / 74.RU Поделиться Поделиться





Обычно пенсии для каждой категории пенсионеров повышают раз в год. Страховые пенсии индексируют в январе, социальные — в апреле. Работающим пенсионерам индексация не положена, но им в августе пересчитали выплаты с учетом заработанных за год пенсионных баллов. В сентябре прибитой к месяцу прибавки нет, но у некоторых пенсии все-таки увеличатся. Разбираемся, кому ждать повышения.



На рост пенсии в сентябре могут рассчитывать пенсионеры, которые недавно уволились. Работающим пенсионерам не полагается индексация, однако после увольнения пенсию пересчитывают с учетом всех пропущенных ранее индексаций. Заявление подавать не нужно — пенсию пересчитают автоматически, но начислить пенсию в новом размере могут не сразу, иногда информация обновляется несколько месяцев. Но потом деньги за пропущенные месяцы всё равно выплатят.



Также на дополнительные выплаты могут рассчитывать пенсионеры, подавшие ранее заявления на доплаты за иждивенцев — несовершеннолетних детей и совершеннолетних, но продолжающих обучение по очной форме. Сумма доплаты зависит от количества иждивенцев: за одного ребенка будут доплачивать 2522 рубля 44 копейки, за двух — 5044 рубля 88 копеек, за трех — 7567 рублей 32 копейки. Но трое — максимум, больше не доплачивают.



Еще один повод для прибавки к пенсии — 80-летие . Ни к каким датам, кроме юбилея, это повышение не привязано — после того как человеку исполняется 80 лет, фиксированную выплату к пенсии увеличивают вдвое. В 2023 году она составляет 7567 рублей 33 копейки — на такую сумму пенсия и вырастет. Там, где действует районный коэффициент (например, в районах Крайнего Севера), эта сумма вырастет с его учетом.



Если вы пенсионер, но не попали ни в одну из перечисленных категорий — это еще не значит, что вы не можете рассчитывать на какую-нибудь прибавку. Помимо индексаций и перерасчетов, есть еще дополнительные выплаты и льготы для пенсионеров — проверьте, не подходит ли вам одна из них.

