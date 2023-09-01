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    Гладков: над Белгородской областью сбили еще «две воздушные цели»

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    В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели, сообщил 1 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Отмечается, что ПВО работала в Яковлевском городском округе и в Корочанском районе. Уточняется информация о последствиях на земле, но, предварительно, пострадавших нет.

    Чуть раньше Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над территорией Белгородской области.

    Прошлой ночью губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о сбитом «единичном неопознанном объекте» в Пскове. В своем сообщении он также прикрепил видеозапись, на которой показана «нейтрализация объекта».

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    ПВО Белгородская областьВячеслав Гладков
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