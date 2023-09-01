Губернатор Ведерников: в небе над Псковом нейтрализован «единичный неопознанный объект»

В Пскове сбили «единичный неопознанный объект». Сообщение о звуках стрельбы появились в соцсетях незадолго до полуночи.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в своем телеграм-канале видео работы ПВО и комментарий.
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет», — написал губернатор и пообещал позже сообщить подробности инцидента.
Михаил Ведерников Губернатор Псковской области
Напомним, только сегодня в 07.00 мск аэропорт Пскова возобновил штатную работу после атаки беспилотников 30 августа.
В ночь на среду в Пскове дроны атаковали аэропорт — объект совместного базирования гражданской и военной авиации. Повреждения получили четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76. Обошлось без пострадавших.
В общей сложности БПЛА ночью 30 августа атаковали семь регионов России.