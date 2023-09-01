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    После атаки БПЛА на аэропорт в Псковской области создают тероборону

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    После атаки беспилотников на аэропорт Пскова местные власти взялись за развитие территориальной обороны. В ряды «Дружины» в области вступили 800 человек. 200 подали заявления именно после налёта БПЛА, в том числе около 50 — за утро 1 сентября. Особый акцент в работе будут делать на приграничные территории (область граничит с Эстонией и Латвией), а также на Псков и Псковский район. Об этом сообщает губернатор области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

    По его словам, в регионе создано 11 отделений. Губернатор поручил сформировать дежурные группы для патрулирования важных объектов. Для центра «Воин» будет закуплено несколько автомобилей, дружинники получат форму с шевронами.

    Сформирован перечень обучающих и развивающих мероприятий. Первичное обучение будет включать принципы и навыки патрулирования — «это сейчас первоочередная задача». Практический блок предусматривает занятия по вопросам территориальной обороны, госбезопасности, борьбы с преступностью и т. п.

    Ночью 30 августа в Пскове вражеские беспилотники атаковали аэропорт (видео отражения атаки). Повреждения получили четыре самолета Ил-76, два из них загорелись. Жертв нет. Воздушное пространство над Псковом и областью закрывали на сутки. В общей сложности БПЛА ночью 30 августа атаковали семь российских регионов.

    Ночью 31 августа, по словам Ведерникова, в небе над Псковом сбили «единичный неопознанный объект».

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    ПсковАтака на ПсковБеспилотники атаковали псковский аэродромПсковская областьАтака беспилотниковАтака БПЛАТерриториальная оборона
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