    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, южн

    757мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.33eur104.94

    Собянин сообщает о новом беспилотнике

    13151
    17 комментариев

    Очередная попытка пролёта беспилотника к Москве пресечена 1 сентября силами ПВО рядом с Люберцами. Об этом информирует мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

    «Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — пишет он.

    Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Домодедово задерживаются и отменяются рейсы.

    28 августа БПЛА также сбили в районе Люберец. 29 августа — в Тульской области. 30 августа — в семи регионах России, в том числе в Пскове и Подмосковье. 31 августа — над Воскресенским районом Московской области. По данным властей, никто не пострадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотниковАтака БПЛААтака БПЛА на ПодмосковьеАтака беспилотников на Москву
    ЛАЙК6
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close