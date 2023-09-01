Собянин сообщает о новом беспилотнике

Очередная попытка пролёта беспилотника к Москве пресечена 1 сентября силами ПВО рядом с Люберцами. Об этом информирует мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — пишет он.



Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Домодедово задерживаются и отменяются рейсы.

28 августа БПЛА также сбили в районе Люберец. 29 августа — в Тульской области. 30 августа — в семи регионах России, в том числе в Пскове и Подмосковье. 31 августа — над Воскресенским районом Московской области. По данным властей, никто не пострадал.