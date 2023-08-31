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    В Подмосковье долго искали и наконец нашли место падения беспилотника

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    Беспилотный летательный аппарат, сбитый на подлёте к Москве утром 31 августа, упал вдалеке от жилья. Об этом сообщает глава Воскресенского округа Алексей Малкин.

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    Напомним, БПЛА уничтожили над Воскресенским районом Московской области. Обломки нашли через несколько часов «в лесу в районе деревни Глиньково вдалеке от жилых домов», написал Малкин в своём телеграм-канале. По его словам, жители соседней деревни Марчуги, расположенной на реке Москве, в 7 часов утра рассказали о хлопке в районе кукурузного поля. Экстренные службы сразу выехали на место. Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.

    «Оперативные службы продолжают работу. Нахожусь на месте», — добавил глава округа.

    Аэропорты Москвы и Жуковский вводили ограничения, полностью их сняли в 9 часов утра. На запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов, в том числе семь — в петербургский аэропорт Пулково.

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