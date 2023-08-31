В Подмосковье долго искали и наконец нашли место падения беспилотника

Беспилотный летательный аппарат, сбитый на подлёте к Москве утром 31 августа, упал вдалеке от жилья. Об этом сообщает глава Воскресенского округа Алексей Малкин.
Напомним, БПЛА уничтожили над Воскресенским районом Московской области. Обломки нашли через несколько часов «в лесу в районе деревни Глиньково вдалеке от жилых домов», написал Малкин в своём телеграм-канале. По его словам, жители соседней деревни Марчуги, расположенной на реке Москве, в 7 часов утра рассказали о хлопке в районе кукурузного поля. Экстренные службы сразу выехали на место. Разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.
«Оперативные службы продолжают работу. Нахожусь на месте», — добавил глава округа.
Аэропорты Москвы и Жуковский вводили ограничения, полностью их сняли в 9 часов утра. На запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов, в том числе семь — в петербургский аэропорт Пулково.