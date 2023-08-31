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    Петербург принял несколько рейсов, следовавших в Москву

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    12 комментариев

    Петербургский аэропорт Пулково утром 31 августа работает в штатном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

    «Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов», — отмечается в сообщении.

    Рейс авиакомпании «Глобус», следовавший из Пулково в Домодедово, возвращается в Петербург. В качестве запасного Пулково принял авиарейсы Turkish Airlines (Стамбул — Внуково) и «Победы» (Пермь — Внуково). Готовятся к посадке рейсы авиакомпаний Utair (Красноярск — Внуково), Emirates (Дубай — Домодедово), Uzbekistan Airways (Ташкент — Домодедово), Azur Air (Шарм-эль-Шейх — Внуково).

    Напомним, в Воскресенском районе Московской области силы ПВО сегодня уничтожили беспилотник, летевший по направлению к столице. Во Внуково сообщили об ограничении полётов, задерживались рейсы и в других московских аэропортах.

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    Комментарии 12

    Гость31 Авг 2023 в 09:21
    запасной аэропорт
    +0−0
    Гость31 Авг 2023 в 09:12
    план путина?
    +1−0
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