Петербург принял несколько рейсов, следовавших в Москву

Петербургский аэропорт Пулково утром 31 августа работает в штатном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт утром в качестве запасного принимает семь рейсов», — отмечается в сообщении.
Рейс авиакомпании «Глобус», следовавший из Пулково в Домодедово, возвращается в Петербург. В качестве запасного Пулково принял авиарейсы Turkish Airlines (Стамбул — Внуково) и «Победы» (Пермь — Внуково). Готовятся к посадке рейсы авиакомпаний Utair (Красноярск — Внуково), Emirates (Дубай — Домодедово), Uzbekistan Airways (Ташкент — Домодедово), Azur Air (Шарм-эль-Шейх — Внуково).
Напомним, в Воскресенском районе Московской области силы ПВО сегодня уничтожили беспилотник, летевший по направлению к столице. Во Внуково сообщили об ограничении полётов, задерживались рейсы и в других московских аэропортах.