Легкоатлетический пробег перекроет улицы Петербурга от Пушкина до Дворцовой

В воскресенье, 3 сентября, в Петербурге пройдет 96-й традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт‑Петербург». В этом году мероприятие отмечает свое столетие, сообщает 31 августа пресс-служба ГАТИ.
Государственная административно-техническая инспекция согласовала установку временных элементов благоустройства для проведения пробега. Так, будут оформлены и ограждены Дворцовая площадь и Певческий проезд. Также улицы по маршруту пробега от Пушкина до центра Петербурга 3 сентября будут полностью перекрывать, а проезд по Пулковскому шоссе, Московскому проспекту ограничат.
По данным комитета по физической культуре и спорту, перекрывать будут следующие участки:
- с 7:00 до 9:15 3 — Петербургское шоссе от Детскосельского бульвара и от Кузьминского шоссе до площади Египетские ворота, площадь Египетские ворота;
- с 7:00 до 10:30 — Петербургское шоссе от площади Египетские ворота до Пулковского шоссе (при этом будет сохранен проезд на перекрестке с Витебским проспектом), площадь Египетские ворота, съезд с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;
- с 7:00 до 11:50 — две левые полосы на Пулковском шоссе от Петербургского шоссе до площади Победы и две левые полосы на площади Победы;
- с 7:00 до 12:45 — Московский проспект от набережной Обводного канала до набережной реки Фонтанки, съезд с нечетной стороны набережной Обводного канала на Московский проспект;
- с 7:00 до 13:00 — две левые полосы Московского проспекта от площади Победы до четной стороны набережной Обводного канала;
- с 7:00 до 13:20 — две левые полосы Невского проспекта от площади Островского до Садовой улицы и две правые полосы на площади Островского от переулка Крылова до улицы Зодчего Росси и в направлении переулка Крылова;
- с 7:00 до 14:00 — Благовещенский мост от Английской набережной до Университетской набережной, в направлении Университетской набережной с организацией двустороннего движения на участке моста от набережной Лейтенанта Шмидта до Английской набережной в направлении площади Труда;
- с 7:00 до 14:15 — (ограничение движения) на перекрестках Университетской набережной с Благовещенским мостом и Кадетской линией;
- с 7:00 до 14:30 — две правые полосы Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Исаакиевской площади в направлении Исаакиевской площади;
- с 8:00 до 13:00 — набережная Фонтанки от Московского проспекта до площади Ломоносова (при этом сохранят проезд на перекрестке с Гороховой улицей и площадью Ломоносова);
- с 8:00 до 13:30 — Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
- с 8:05 до 12:50 — улицу Зодчего Росси от площади Ломоносова до площади Островского в направлении площади Островского, площадь Островского вдоль дома 6 по площади Островского между Екатерининским сквером и Аничковым садом до Невского проспекта;
- с 8:45 до 11:00 — Московский проспект от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы в направлении Кузнецовской;
- с 9:00 до 15:00 — Дворцовый мост, Дворцовый проезд, Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста, Миллионную улицу от Суворовской площади до Мраморного переулка;
- с 8:00 до 14:00 — Адмиралтейский проспект от Невского проспекта в направлении к Сенатской площади и от Сенатской площади до дома 1 по Вознесенскому, Исаакиевская площадь вдоль дома 4, Малая Морская улица от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы;
- с 9:10 до 14:15 — Сенатская площадь от Адмиралтейского проспекта до Адмиралтейской набережной и Биржевая площадь;
- с 9:35 до 14:00 — Университетская набережная от Благовещенского моста в направлении к Кадетской линии и от Кадетской линии до Биржевой площади;
- с 10:00 до 14:15 — набережную Макарова от Биржевой площади до Тучкова моста;
- с 10:00 до 14:30 — Волховский переулок от Тучкова переулка до Биржевого переулка, Биржевой переулок;
- с 10:10 до 13:20 — Адмиралтейский проспект;
- с 10:00 до 14:50 — Мытнинскую набережную, площадь Академика Лихачева от Биржевого моста к Мытнинской набережной, проспект Добролюбова от Зоологического переулка до Кронверкской набережной по направлению к набережной, Кронверкскую набережную;
- с 9:00 до 15:00 — проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- с 10:30 до 13:45 — Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- с 10:30 до 15:00 — Суворовскую площадь, западный проезд Марсова поля, нечетную сторону набережной Мойки от Марсова поля до Аптекарского переулка, Аптекарский и Мраморный переулки, Миллионную улицу от набережной Зимней канавки до Суворовской площади;
- с 10:55 до 15:00 — Дворцовый и Адмиралтейский проезды, Адмиралтейскую набережную, Черноморский, Керченский и Азовский переулки;
- с 13:00 до 15:00 — Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.