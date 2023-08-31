Легкоатлетический пробег перекроет улицы Петербурга от Пушкина до Дворцовой

В воскресенье, 3 сентября, в Петербурге пройдет 96-й традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин — Санкт‑Петербург». В этом году мероприятие отмечает свое столетие, сообщает 31 августа пресс-служба ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция согласовала установку временных элементов благоустройства для проведения пробега. Так, будут оформлены и ограждены Дворцовая площадь и Певческий проезд. Также улицы по маршруту пробега от Пушкина до центра Петербурга 3 сентября будут полностью перекрывать, а проезд по Пулковскому шоссе, Московскому проспекту ограничат.