Для добровольцев придумали наказание за порчу имущества: новости СВО за 31 августа

У добровольцев появится материальная ответственность Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 августа.



Ночью беспилотники атаковали регионы России Этой ночью средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской областью. Об атаке рассказал глава региона Александр Богомаз.

— В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



О сбитом беспилотнике рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин — БПЛА был сбит в Воскресенском районе Московской области. Также глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в восточной части полуострова сбили крылатую ракету. Украинская ДРГ попыталась пробраться в Брянскую область ФСБ рассказала о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию России. ДРГ пытались пробраться в Брянскую область, чтобы совершить серию террористических актов, заявили в ведомстве.

— В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро — задержаны, трое из которых получили ранения, — заявили в ФСБ.



ТАСС / T.me

В ведомстве отметили, что каждый диверсант был вооружен автоматами, взрывчатыми устройствами, а также большим количеством гранат и патронов натовского образца.

В Москве похоронили командира ЧВК «Вагнер» На Мытищинском мемориальном кладбище похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, с правой рукой Евгения Пригожина пришли проститься родственники и бойцы «музыкантов».



Территорию кладбища охраняли сотрудники Росгвардии. По просьбе родственников погибшего, прощание и захоронение прошло в закрытом режиме, проститься пришли 50 человек из близкого круга Дмитрия Уткина. Командира ЧВК «Вагнер» похоронили с военными почестями.

О том, кто такой Дмитрий Вагнер Уткин, который погиб в разбившемся самолете вместе с Евгением Пригожиным, мы рассказывали в этом материале.

На Украине назвали последний шанс на возобновление зерновой сделки Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сентябрьская встреча Путина и Эрдогана станет последним шансом на восстановление зерновой сделки.



— Мы знаем, что состоится встреча между президентом Эрдоганом и президентом Путиным. И это, по сути, будет почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу, — передает УНИАН слова Дмитрия Кулебы.

Встреча президентов России и Турции состоится в Сочи 4 сентября. Ранее говорилось, что Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку, которая прекратила свое существование 18 июля.

Аэропорт Пскова возобновил работу после атаки дронов 31 августа аэропорт Пскова вновь стал работать без ограничений. О возобновлении работы после ночной атаки сообщили в ТАСС.



Напомним, что ночью 30 августа военно-гражданский аэропорт был атакован беспилотниками, из-за чего начался пожар. В огне пострадали четыре самолета Ил-76.

Также той ночью беспилотники атаковали и другие регионы России: БПЛА были сбиты в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской и Калужской областях, а также в Подмосковье. Помимо аэропорта в Пскове беспилотники повредили здание Следственного комитета в Брянской области.

На ночную атаку отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину оперативно доложили всю информацию. Песков подчеркнул, что сейчас военные эксперты разбираются в том, откуда прилетели беспилотники.



Добровольцев хотят наказывать за порчу военного имущества Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому добровольцы будут привлекаться к ответственности за причинение намеренного ущерба имуществу ВС РФ, сообщает ТАСС.



В проекте указано, что сейчас к материальной ответственности привлекаются военнослужащие, однако действующие нормы не распространяются на добровольцев.



— Таким образом, в результате принятия федерального закона будут законодательно закреплены общие правила привлечения добровольцев к материальной ответственности в случае совершения ими правонарушений и установлены соответствующие тяжести таких правонарушений меры ответственности, — отмечают в кабмине.

