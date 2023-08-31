Лукашенко ответил на требование о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на требование Польши и стран Прибалтики о выводе ЧВК «Вагнер» с территории страны. Глава государства назвал такой призыв необоснованным и глупым. Слова Лукашенко в четверг, 31 августа, появились на сайте президента Белоруссии.

«Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», — сказал он.



Также Лукашенко добавил, что пока эти требования «необоснованные и глупые».

