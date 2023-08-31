    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    4 м/с, вос

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.93eur104.45

    Лукашенко ответил на требование о выводе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

    1981
    7 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на требование Польши и стран Прибалтики о выводе ЧВК «Вагнер» с территории страны. Глава государства назвал такой призыв необоснованным и глупым. Слова Лукашенко в четверг, 31 августа, появились на сайте президента Белоруссии.

    «Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», — сказал он.

    Также Лукашенко добавил, что пока эти требования «необоснованные и глупые».

    Ранее главы МВД Польши, Латвии и Эстонии потребовали от властей Белоруссии вывода подразделений ЧВК «Вагнер» с территории страны. «Группа "Вагнер" — очень опасная группа. <…> Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой "Вагнер" территории Белоруссии», — заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БелоруссияПольшаПрибалтикаЧВК Вагнер
    ЛАЙК7
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close