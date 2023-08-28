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    Главы МВД Польши и стран Прибалтики потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК «Вагнер»

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    Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от властей Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинул территорию страны. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после совещания с соответствующими руководителями ведомств других стран, передает в понедельник, 28 августа, РИА Новости.

    «Там присутствует группа «Вагнер» — очень опасная группа. <…> Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии», — сказал он.

    Также глава польского МВД потребовал, чтобы белорусские власти убрали мигрантов из пограничной зоны.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в стране даже после гибели главы группы Евгения Пригожина. Также белорусский лидер назвал и количество: «до 10 тысяч человек».

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