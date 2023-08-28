Главы МВД Польши и стран Прибалтики потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК «Вагнер»

Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от властей Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинул территорию страны. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский после совещания с соответствующими руководителями ведомств других стран, передает в понедельник, 28 августа, РИА Новости.

«Там присутствует группа «Вагнер» — очень опасная группа. <…> Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии», — сказал он.



Также глава польского МВД потребовал, чтобы белорусские власти убрали мигрантов из пограничной зоны.

