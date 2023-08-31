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    Крушение самолета Пригожина

    На Алтае простились с охранником Евгения Пригожина

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    Жители села Алтайское 31 августа простились с 31-летним Александром Тотминым. Траурная церемония проходила в зале местной спортивной школы, мероприятия анонсировали накануне в паблике районной газеты «За изобилие».

    В четверг видео с прощания появилось в одном из телеграм-каналов ЧВК «Вагнер». На похоронах присутствовали его сослуживцы, а также местные чиновники. У гроба школьники стояли в карауле.

    Ранее сообщалось, что Александр Тотмин был личным охранником бизнесмена Евгения Пригожина. Вместе с ним он прилетел в Россию из Африки накануне крушения бизнес-джета в Тверской области. Чуть подробнее о погибшем «Фонтанка» писала сразу после авиакатастрофы.

    В четверг также похоронили командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Ранее земле предали тела бизнесмена Евгения Пригожина, еще одного командира ЧВК «Вагнер» Валерия Чекалова и командира экипажа разбившегося самолета Алексея Левшина.

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