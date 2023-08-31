На Алтае простились с охранником Евгения Пригожина

Жители села Алтайское 31 августа простились с 31-летним Александром Тотминым. Траурная церемония проходила в зале местной спортивной школы, мероприятия анонсировали накануне в паблике районной газеты «За изобилие».



В четверг видео с прощания появилось в одном из телеграм-каналов ЧВК «Вагнер». На похоронах присутствовали его сослуживцы, а также местные чиновники. У гроба школьники стояли в карауле.

Ранее сообщалось, что Александр Тотмин был личным охранником бизнесмена Евгения Пригожина. Вместе с ним он прилетел в Россию из Африки накануне крушения бизнес-джета в Тверской области. Чуть подробнее о погибшем «Фонтанка» писала сразу после авиакатастрофы.