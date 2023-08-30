Прощание в узком кругу: кто пришел на могилу Евгения Пригожина

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Это была обычная среда, лето подходило к концу, никуда не спешащие петербуржцы ехали на работу или возвращались домой. Жизнь шла своим чередом, но только не тут, на северо-востоке Санкт-Петербурга, на Пороховском кладбище, которое развернуло рамки металлоискателей для всех желающих. Их ожидалось много. Еще бы, ведь здесь вчера был похоронен неординарный бизнесмен, военный мятежник, глава ЧВК «Вагнер», в конце концов, Герой России Евгений Пригожин.



Накануне многие силы были брошены на то, чтобы сбить с толку журналистов и не дать им оказаться на похоронах Евгения Пригожина. Катафалки, BMW с номером 337 курсировали между кладбищами Петербурга, изображая, что «вот-вот что-то будет». Подкрепляли эту уверенность и наряды полиции и Росгвардии, которые патрулировали главные некрополи города, а потом просто уехали. Но все стало понятно ближе к вечеру — Пригожин втайне от всех был скромно похоронен на Пороховском кладбище, а на церемонии присутствовали только близкие.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Это 30 августа подтвердил «Фонтанке» мастер по захоронениям Пороховского кладбища Игорь Назаров, который общается с матерью Пригожина — Виолеттой.

— Сколько там человек было?

— Немного. Близкие и охрана их. Кто там близкие, кто там охрана — тоже не знаю.



— Было ли вчера отпевание?

— Говорят, что было, но вот утверждать я ничего не берусь, потому что не видел.

— Вас предупредили о чем-то?

— Сказали, подготовить кладбище к большому количеству людей, да и всё.

В целом для Игоря Назарова это были обычные похороны, все-таки тридцатилетний стаж. Но смутило собеседника то, что Герою России положены военные оркестр, парад и салют, но ничего этого вчера не было.

Ну а сегодня в этот некрополь мог попасть любой желающий.

Первым возложившим цветы оказался Иван, который только у могилы осознал, что Евгения Пригожина больше нет. «До этого мне не хотелось верить в весь кошмар. Потеря такого человека, наверное, — потеря частички, — говорит Иван, указывая на свое сердце. — У каждого из нас в сердце сейчас боль, скорбь, потому что погиб патриот. А таких патриотов, людей, которые реально любят свою Родину и делают для нее что-то, единицы. Очень жаль, что они уходят вот так… Бесследно», — рассказал журналистам Иван.



Следом пришел мужчина с крестом «Вагнера» и двумя медалями. Он пришел, чтобы возложить цветы; на вопрос журналистов, знал ли он Пригожина лично, ответил, что встречал его.

Постепенно к могиле начали приходить и другие люди — в форме и «по гражданке», парами и в полном одиночестве, с цветами и без. Возле могилы пришедшие проститься тоже вели себя по-разному: кто-то крестился, кто-то держался за крест, а кто-то явно позировал прессе, опуская свой букет медленно, так, чтобы дождаться характерных щелчков фотокамер.



Пришедших проститься к 10 утра было не больше, чем журналистов, которые аккуратно расположились между могилами. Но главный вопрос: «А где похоронен Пригожин?» — звучал у всех приходящих. В этот момент администрация Пороховского кладбища распечатывала специальные стрелочки, указывающие на место захоронения главы «Вагнера» и на выходы, расположенные в двух местах.

Безо всяких табличек до могилы дошла Юлия Викторовна — у пенсионерки есть сын, который, как она призналась, работал сначала в ресторане Пригожина, а затем был мобилизован. Придя на кладбище, она была удивлена такому небольшому числу людей.



«Россия потеряла прекрасную армию, и теперь наши офицеры погибнут. Хорошо, что мой сын в таком месте, где не надо идти в атаку. А может, не было бы таких, как Пригожин, и ему бы пришлось идти в атаку, — говорит Юлия Викторовна. — Я еще удивлена, что мало народу. Я думала, будет больше. Намного. Толпа людей. Но почему-то мало».

Пока Юлия Викторовна пыталась уйти, внимание репортеров переключилось на депутата Госдумы Василия Власова — того самого, который вчера приехал к Серафимовскому кладбищу и многозначительно показывал информированность. Этот визит, по его словам, был неслучаен. «Даже мне пришлось принять участие в том, чтобы все родственники, которые вчера были на похоронах, могли спокойно с ним проститься», — объяснил Василий Власов свой вчерашний приезд к Серафимовскому кладбищу.



Последний раз Власов встречался с Пригожиным в начале августа — у них была запланирована совместная поездка в Минск и в лагерь «Вагнера». В разговоре с прессой депутат не обошел стороной и свою специализацию — законотворчество. Власов анонсировал обсуждение в парламенте законопроекта о легализации частных военных компаний в России. С трибуны, заверил депутат, будет представлено и видение Пригожина относительно закона о ЧВК.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Помимо взрослых на Пороховском кладбище стали появляться и молодые люди, которые не имеют никакого отношения ни к ЧВК, ни к Пригожину, но которым явно не все равно. Так, с журналистами охотно пообщался молодой человек по имени Денис — он пришел сюда обмотанным в имперский флаг.

— Несмотря на смерть Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Уткина, ЧВК «Вагнер» продолжит свою работу.

— А вы в этом так уверены, потому что у вас есть какая-то информация?

— Нет, но такая огромная воинская структура не может просто развалиться в один момент. Возможно, кто-то перейдет в добровольческий корпус, под Министерство обороны, кто-то — в отпуск, но основной костяк останется. Насколько мне известно, на данный момент ЧВК «Вагнер» ведет работу в Африке.



— А что вы думаете по поводу его военного мятежа?

— Мне кажется, там была совокупность каких-то причин, по которым мятеж состоялся. Он, возможно, хотел что-то изменить. Получилось или не получилось — мы узнаем потом. Мятеж был неудачный.

— Кто для вас Пригожин, Уткин и остальные, находившиеся в самолете Embraer?

— Евгений Викторович — патриот России, хороший бизнесмен, человек из народа, а Дмитрий Уткин — это один из лучших офицеров России.



Далее на могиле Пригожина появилась женщина, которая суетливо поправляла цветы и старалась не заплакать. Как оказалось, ее зовут Марина, она занимается флористикой. Женщина была лично знакома с Пригожиным и его матерью — Виолеттой Пригожиной, в частности по ее выставкам картин.



«Для нас это очень трагично. <...> Участвовали в двух-трех выставках, видели ее картины — в восторге были от этой прекрасной женщины, общения с родственниками», — рассказала Марина.



Через пару минут у знаменитой теперь могилы на Пороховском кладбище появились семьи с маленькими детьми. Совсем маленькими. Не более пяти лет от роду. Матери брали их на руки и что-то показывали на могиле. На лицах детей читалось недоумение.

Редакция попросила пришедших на кладбище людей продолжить фразу: «Здесь лежит человек, который...»

Ответы — в видеоролике «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Константин Митягин, «Фонтанка.ру»

