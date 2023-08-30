В Тамбовской области похоронили пилота бизнесджета, который погиб вместе с Пригожиным и Уткиным

В Мордовском районе Тамбовской области похоронили 51-летнего летчика Алексея Левшина, пилотировавшего разбившийся 23 августа самолет Embraer Legacy 600. Тот самый, где в списках пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий («Вагнер») Уткин.



Как сообщает 30 августа «Коммерсантъ», попрощаться с уроженцем Тамбовщины пришли около 200 друзей и односельчан. Воинских почестей не было: о произошедшем напоминал лишь один венок от ЧВК.



Как отмечает журналист «Ъ», побывавший на похоронах, среди пришедших не было видно ни одного чиновника или военного. Отпевание прошло в церкви Архангела Михаила в райцентре Мордово. Похороны — на кладбище села Мельгуны. Один из коллег-лётчиков принёс на могилу картонный самолетик с надписью «Леха, летай!».