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    Звёздная улица перекрыта у Московского шоссе из-за аварийных работ на водопроводе

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    Аварийно-восстановительные работы Водоканала перекрыли участок улицы рядом с метро «Звёздная» в Московском районе Петербурга. Из-за работ также изменена трасса автобуса в Павловск.

    На горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступила заявка о вытекании воды у дома 38 по Московскому шоссе, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия. Прибывшая на место аварийная бригада его локализовала. Обнаружили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 200 мм. Сейчас специалисты его устраняют. Абоненты холодной водой обеспечены, добавили в Водоканале.

    На время аварийно-восстановительных работ перекрыто движение транспорта по участку Звёздной улицы от улицы Ленсовета до Московского шоссе, возле ТЦ «Континент» и неподалеку от метро «Звёздная». Также временно изменен маршрут автобуса № 179 «Метро «Звёздная» — Вокзал в Павловске». По данным «Организатора перевозок», от остановки «Звёздная» он следует по своей трассе, затем — по улице Ленсовета, проспекту Юрия Гагарина, Московскому шоссе и возвращается на свою трассу. В обратном направлении автобус идет как обычно.

    Работы на участке ведутся круглосуточно. О ликвидации дефекта и восстановлении движения транспорта Водоканал сообщит дополнительно.

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    ПетербургПерекрытия движенияКоммунальные аварии
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