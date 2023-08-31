Звёздная улица перекрыта у Московского шоссе из-за аварийных работ на водопроводе

Аварийно-восстановительные работы Водоканала перекрыли участок улицы рядом с метро «Звёздная» в Московском районе Петербурга. Из-за работ также изменена трасса автобуса в Павловск.
На горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поступила заявка о вытекании воды у дома 38 по Московскому шоссе, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия. Прибывшая на место аварийная бригада его локализовала. Обнаружили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 200 мм. Сейчас специалисты его устраняют. Абоненты холодной водой обеспечены, добавили в Водоканале.
На время аварийно-восстановительных работ перекрыто движение транспорта по участку Звёздной улицы от улицы Ленсовета до Московского шоссе, возле ТЦ «Континент» и неподалеку от метро «Звёздная». Также временно изменен маршрут автобуса
Работы на участке ведутся круглосуточно. О ликвидации дефекта и восстановлении движения транспорта Водоканал сообщит дополнительно.