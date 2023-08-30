Мятежники Нигера потребовали, чтобы французские войска ушли до 3 сентября

Мятежники Нигера потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 3 сентября, передает 30 августа ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.



По информации телеканала, так называемый Национальный совет спасения родины (НССР) в Нигере, потребовал, чтобы Франция вывела свои войска с территории республики.



Также отмечается, что среди населения Нигера вообще «растет недовольство присутствием в республике французских военных». Звучат призывы лишить личный состав военной базы Франции в столице Нигера Ниамее доступа к продовольствию, электричеству и воде.

