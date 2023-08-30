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    Мятежники Нигера потребовали, чтобы французские войска ушли до 3 сентября

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    Мятежники Нигера потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 3 сентября, передает 30 августа ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

    По информации телеканала, так называемый Национальный совет спасения родины (НССР) в Нигере, потребовал, чтобы Франция вывела свои войска с территории республики.

    Также отмечается, что среди населения Нигера вообще «растет недовольство присутствием в республике французских военных». Звучат призывы лишить личный состав военной базы Франции в столице Нигера Ниамее доступа к продовольствию, электричеству и воде.

    Напомним, в конце июля в Нигере военные свергли президента Мохамеда Базума, а глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером страны. Эти события активно обсуждались на саммите Россия — Африка в Петербурге, сообщал 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    После прихода к власти военные в Нигере объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, заявив, что страна богата полезными ископаемыми, но живут ее граждане как рабы и «им больше не нужны французы».

    28 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика готова поддержать любые усилия ЭКОВАС (экономическое сообщество стран Западной Африки) для восстановления конституционного порядка в Нигере, в том числе и военные. О возможности интервенции сил ЭКОВАС ранее заявлялось неоднократно.

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