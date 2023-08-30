Какие улицы в Петербурге ограничат из-за работ с 1 сентября

С 1 сентября ремонт дорог, трамвайных путей, светофором и коммуникаций изменит схемы движения транспорта в семи районах Петербурга. В том числе ограничения ждут улицу Дыбенко и проспект Маршала Жукова, сообщает 30 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Центральный район

Для размещения пешеходной галереи с 1 сентября 2023 года по 20 апреля 2025 года ограничат проезд по нескольким участкам в центре города: