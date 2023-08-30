Какие улицы в Петербурге ограничат из-за работ с 1 сентября

С 1 сентября ремонт дорог, трамвайных путей, светофором и коммуникаций изменит схемы движения транспорта в семи районах Петербурга. В том числе ограничения ждут улицу Дыбенко и проспект Маршала Жукова, сообщает 30 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Центральный район
Для размещения пешеходной галереи с 1 сентября 2023 года по 20 апреля 2025 года ограничат проезд по нескольким участкам в центре города:
- по Аптекарскому переулку от Круглого переулка до Миллионной улицы;
- по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Марсова поля;
- по Марсову полю от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.
Выборгский район
До 25 сентября будет ограничено движение у дома 1 по Суздальскому проспекту, включая боковой проезд. Там реконструируют светофор.
Красносельский район
Тоже для реконструкции светофора до 5 октября ограничат движение на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова.
Кировский район
С 1 по 10 сентября для реконструкции инженерных сетей перекроют проезд у дома 7а по Михайловскому переулку. Объехать участок можно будет по улице Маршала Говорова и Балтийской улице.
Кронштадтский район
В Кронштадте для прокладки инженерных сетей до 30 ноября закроют движение на перекрестке Цитадельского шоссе и Цитадельской дороги. Объехать его можно будет по улице Зосимова и Кронштадтскому шоссе.
Невский район
До 30 сентября из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение по улице Дыбенко от Товарищеского проспекта до проспекта Солидарности.
А до 18 сентября будет ограничено движение транспорта на перекрестке Октябрьской набережной и улицы Тельмана. Там запланирована реконструкция светофора.
Пушкинский район
На Софийской улице продолжают ремонтировать дорогу на участке от Колпинского шоссе до КАД. С 1 по 16 сентября будет ограничен проезд по дороге на Южную ТЭЦ.