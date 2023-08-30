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    Школьница на электросамокате сбила 5-летнего мальчика во дворе на Шаврова

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    Ребенок пострадал в ДТП в Приморском районе Петербурга вечером 29 августа. Его сбил электросамокат, которым управляла несовершеннолетняя девочка.

    ДТП произошло в 17:03 во дворе у дома 7, корпус 1 по улице Шаврова, сообщает 30 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Девятиклассница ехала на электросамокате по дворовому проезду прямо, когда из-за припаркованных машин выбежал 5-летний мальчик.

    В результате ребенка с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка.

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