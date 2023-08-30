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    Отвлеклась на навигатор. Автомобилистка сбила женщину на Красного Курсанта

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    Пожилая женщина пострадала под колесами каршеринга в Петроградском районе Петербурга. ДТП произошло на нерегулируемой «зебре».

    Авария произошла около 11:20 30 августа у дома 25 по улице Красного Курсанта. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, отвлеклась на навигатор и сбила 66-летнюю женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», автомобилистка ехала на каршеринге с ребенком. На видео видно, как девочка по ее просьбе приносит из машины кофту, чтобы подложить пострадавшей под голову.

    В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту произошедшего полиция ведет проверку.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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