Отвлеклась на навигатор. Автомобилистка сбила женщину на Красного Курсанта

Пожилая женщина пострадала под колесами каршеринга в Петроградском районе Петербурга. ДТП произошло на нерегулируемой «зебре».
Авария произошла около 11:20 30 августа у дома 25 по улице Красного Курсанта. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Chery Tiggo, отвлеклась на навигатор и сбила 66-летнюю женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу.
Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», автомобилистка ехала на каршеринге с ребенком. На видео видно, как девочка по ее просьбе приносит из машины кофту, чтобы подложить пострадавшей под голову.
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. По факту произошедшего полиция ведет проверку.