У петербургской фирмы угнали Genesis за 12 млн рублей и еще один поскромнее

Два роскошных автомобиля стали добычей угонщиков в Невском районе Петербурга. Хотя тот, что постарше, уже не так роскошен в цене.



Утром 29 августа в полицию обратился 33-летний адвокат и сообщил об угоне двух автомобилей Genesis, принадлежащих фирме по сбыту электроэнергии, в которой он работает. Между 16:55 28 августа и 8:22 29 августа от дома 6 по улице Полярников пропали серый Genesis GV80 2021 года выпуска и темно-серый GV70 2018 года, стало известно «Фонтанке» 30 августа. Стоимость первого автомобиля составляет почти 12 миллионов рублей, второго — чуть более 2 миллионов рублей.