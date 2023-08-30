Многокилометровая пробка скопилась у кладбища, где захоронен Пригожин

Возле Пороховского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне похоронили главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, 30 августа наблюдается напряженная дорожная ситуация. Пробка на Рябовском шоссе растянулась на 2 километра.
По данным «Яндекс.Пробок», затор в направлении области тянется с Ириновского шоссе, начинаясь в районе 2-й Жерновской улицы, перед перекрестком с улицей Коммуны, и продолжается до Беломорской улицы. Плотно встали на подъездах к Рябовскому также Лесопарковая улица и улица Коммуны.
На Пороховском кладбище 30 августа с утра наблюдается оживление. Во вторник, 29 августа, там в закрытом режиме похоронили Евгения Пригожина. Пресс-служба бизнесмена сообщила, что желающие смогут возложить на могилу цветы. Сегодня к ней уже можно подойти. Хотя перед этим журналистам пришлось пройти «вежливый досмотр».