Велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате на Российском проспекте

Молодой человек на велосипеде не разъехался на «зебре» с юной самокатчицей в Невском районе Петербурга. Девочку с травмами увезли в больницу.



ДТП произошло в 20:19 29 августа возле дома 13 по Российскому проспекту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 25-летний петербуржец, следуя на велосипеде, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 10-летнюю девочку, которая ехала на самокате в сопровождении отца.

В результате девочку с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.