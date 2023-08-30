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    Велосипедист сбил 10-летнюю девочку на самокате на Российском проспекте

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    Молодой человек на велосипеде не разъехался на «зебре» с юной самокатчицей в Невском районе Петербурга. Девочку с травмами увезли в больницу.

    ДТП произошло в 20:19 29 августа возле дома 13 по Российскому проспекту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 25-летний петербуржец, следуя на велосипеде, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 10-летнюю девочку, которая ехала на самокате в сопровождении отца.

    В результате девочку с различными травмами госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

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