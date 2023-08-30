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    «Рыдающий родственник лежит рядом с телом сбитого насмерть ребёнка». Маленький мальчик из Петербурга погиб в Ленобласти

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    Восьмилетний мальчик из Петербурга погиб в ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 августа.

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    ДТП произошло 29 августа около 18:10 на 86-м километре автодороги А-121 «Сортавала». По предварительным данным, 47-летний петербуржец на «Форде Эксплорере» с прицепом сбил 8-летнего мальчика, второклассника, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Вместе с ним был 11-летний брат, взрослых рядом не было. Ребёнок скончался на месте. Про водителя известно, что он в 2023 году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    «По словам очевидцев, ребенок шел с братом на рыбалку в попутном направлении с легковушкой. В какой-то момент водитель «Форда» не справился с управлением и сбил ребенка», — пишет паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» во «ВКонтакте». «Рыдающий родственник лежит рядом с телом сбитого насмерть ребёнка на пешеходном переходе Новоприозерского шоссе у поворота на Красноармейское», — комментирует фото с места ДТП паблик «Дорожный контроль Ленинградской области».

    Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны»

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