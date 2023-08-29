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    Движение по набережной Фонтанки и Витебскому проспекту ограничат до октября

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    Новые ограничения движения транспорта с 31 августа вступят в силу в пяти районах Петербурга. Они связаны с работой на сетях и установкой ограждений и строительных лесов, сообщает 29 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Центральный район

    До 13 октября ограничат движение транспорта возле дома 70–72–74 по набережной реки Фонтанки и Банному переулку. Водителей там потеснят строительные леса.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петроградский район

    До 15 октября 2024 года из-за временного ограждения будет ограничен проезд по дороге на территории Александровского парка у дома 4.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    До 9 октября ограничат движение по Витебскому проспекту напротив дома 50 по Московскому шоссе. Там тоже установят временное ограждение.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Красногвардейский район

    С 31 августа по 13 сентября будут строить газопровод на Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, Лесной улице и в Лесном переулке. До 10 сентября из-за работ перекроют проезд по Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, включая перекрестки с Молодежным переулком и Лесным переулком и по Лесной улице от Набережной улицы до Новой улицы. Объехать перекрытия можно будет по Новой улице и улице Коммуны.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    В Парголово до 30 сентября из-за работ по устройству въезда-выезда ограничат движение по Заречной улице от улицы Валерия Гаврилина до улицы Михаила Дудина.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На тот же срок перекроют участок Болотной улицы от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза. Там будут прокладывать теплосеть. Объезд предусмотрен по проспекту Тореза и 2-му Муринскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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