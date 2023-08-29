Движение по набережной Фонтанки и Витебскому проспекту ограничат до октября

Новые ограничения движения транспорта с 31 августа вступят в силу в пяти районах Петербурга. Они связаны с работой на сетях и установкой ограждений и строительных лесов, сообщает 29 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Центральный район
До 13 октября ограничат движение транспорта возле
Петроградский район
До 15 октября 2024 года из-за временного ограждения будет ограничен проезд по дороге на территории Александровского парка у
Московский район
До 9 октября ограничат движение по Витебскому проспекту напротив
Красногвардейский район
С 31 августа по 13 сентября будут строить газопровод на Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, Лесной улице и в Лесном переулке. До 10 сентября из-за работ перекроют проезд по Набережной улице от улицы Коммуны до Лесной улицы, включая перекрестки с Молодежным переулком и Лесным переулком и по Лесной улице от Набережной улицы до Новой улицы. Объехать перекрытия можно будет по Новой улице и улице Коммуны.
Выборгский район
В Парголово до 30 сентября из-за работ по устройству въезда-выезда ограничат движение по Заречной улице от улицы Валерия Гаврилина до улицы Михаила Дудина.
На тот же срок перекроют участок Болотной улицы от