Движение по набережной Фонтанки и Витебскому проспекту ограничат до октября

Новые ограничения движения транспорта с 31 августа вступят в силу в пяти районах Петербурга. Они связаны с работой на сетях и установкой ограждений и строительных лесов, сообщает 29 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Центральный район