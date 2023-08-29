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    Приморское шоссе и Пискаревский. Какие улицы будут ремонтировать под сентябрьские пробки

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    С началом осени в Петербург вернутся полноценные пробки: кроме спешащих на работу, утренний час пик пополнят родители, развозящие детей по учебным заведениям, но дорожные работы никуда не денутся. В сентябре на севере города планируют отремонтировать 15 улиц и проспектов.

    Самый протяженный ремонт на севере Петербурга ждет в сентябре Приморское шоссе, там планируют привести в порядок участок длиной 7,5 километра, сообщает 29 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Более 4 километров проезжей части отремонтируют на Горском шоссе и еще почти полтора километра — на соседнем Левашовском. Среди протяженных участков также Парковая и Чугунная улицы. Самый маленький участок — Васильковая улица. Также ремонт пройдет на Наличной, набережных Смоленки и Черной речки, Пискаревском проспекте, проспектах Непокоренных и Сизова.

    Автор: КРТИ Петербурга

    Полный список улиц, где в сентябре пройдет дорожный ремонт, представлен ниже:

    • улица Кржижановского — 2,55 км от улицы Латышских Стрелков до улицы Коллонтай;
    • Наличная улица — 0,5 км от улицы Нахимова до Малого проспекта В.О.;
    • набережная Смоленки — 0,5 км от Камской улицы до набережной Макарова;
    • улица Блохина — 1,1 км от Ждановской набережной до Кронверкского проспекта;
    • Чугунная улица — 2,31 км от Литовской улицы до Полюстровского проспекта;
    • набережная Черной речки — 1,19 км от Торжковской улицы до Выборгской набережной;
    • проспект Непокоренных — 0,3 км за Меншиковским проспектом;
    • Пискаревский проспект — 0,5 км между Волго-Донским проспектом и улицей Руставели;
    • проспект Сизова — 0,77 км от Богатырского проспекта до проспекта Испытателей;
    • Васильковая улица — 0,21 км от Репищевой улицы до Новосельковской улицы;
    • улица Щербакова — 0,5 км от Репищевой улицы до Новосельковской улицы;
    • Горское шоссе — 4,15 км от Левашовского шоссе до улицы Добрая Горка;
    • Левашовское шоссе — 1,4 км от разворотного кольца до Горского шоссе;
    • Парковая улица — 2,85 км от железной дороги до улицы Добрая Горка;
    • Приморское шоссе — 7,5 км от улицы Володарского до Вокзальной улицы.

    Всего в 2023 году в Петербурге запланировано заменить верхний слой асфальта и восстановить благоустройство на почти 250 километрах дорог. Из городского бюджета на это выделено 12,2 миллиарда рублей, в том числе 1,2 миллиарда рублей федерального софинансирования в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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    ПетербургРемонт дорог
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