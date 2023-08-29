Приморское шоссе и Пискаревский. Какие улицы будут ремонтировать под сентябрьские пробки

С началом осени в Петербург вернутся полноценные пробки: кроме спешащих на работу, утренний час пик пополнят родители, развозящие детей по учебным заведениям, но дорожные работы никуда не денутся. В сентябре на севере города планируют отремонтировать 15 улиц и проспектов.



Самый протяженный ремонт на севере Петербурга ждет в сентябре Приморское шоссе, там планируют привести в порядок участок длиной 7,5 километра, сообщает 29 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Более 4 километров проезжей части отремонтируют на Горском шоссе и еще почти полтора километра — на соседнем Левашовском. Среди протяженных участков также Парковая и Чугунная улицы. Самый маленький участок — Васильковая улица. Также ремонт пройдет на Наличной, набережных Смоленки и Черной речки, Пискаревском проспекте, проспектах Непокоренных и Сизова.