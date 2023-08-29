Киевское шоссе два дня будут перекрывать под Лугой

Дорожные работы в последний день лета и первый день осени перекроют движение по федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Транспорт будут останавливать несколько раз на короткие промежутки времени.

В период с 10:00 до 15:00 30 августа и 1 сентября на 167-м километре автодороги, в деревне Городец, трижды за день будут полностью перекрывать движение в обоих направлениях, сообщает 29 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Продолжительность перекрытия составит не более 15 минут.