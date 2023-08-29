    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.71eur103.48

    Водителей вытеснят с площади Академика Сахарова ради посвящения в студенты СПбГУ

    219
    обсудить
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Приближается начало учебного года и связанные с ними торжественные мероприятия. Первые ограничения ждут водителей 30–31 августа на Васильевском острове, где пройдет посвящение в студенты СПбГУ.

    С полуночи 30 августа до шести часов вечера 31 августа будет запрещено парковаться на площади Академика Сахарова, Тифлисской улице от Биржевой линии до Тифлисского переулка и Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    С 8:00 до 18:00 часов 31 августа на тех же участках движение транспорта будет перекрыто.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close