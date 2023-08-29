Водителей вытеснят с площади Академика Сахарова ради посвящения в студенты СПбГУ

Приближается начало учебного года и связанные с ними торжественные мероприятия. Первые ограничения ждут водителей 30–31 августа на Васильевском острове, где пройдет посвящение в студенты СПбГУ.

С полуночи 30 августа до шести часов вечера 31 августа будет запрещено парковаться на площади Академика Сахарова, Тифлисской улице от Биржевой линии до Тифлисского переулка и Менделеевской линии от Биржевого проезда до Тифлисской улицы, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.