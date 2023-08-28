В Ленобласти лось попал в беду. Два дня зверь вытаптывал растительность, ожидая помощи

В Выборгском районе спасли лося, который запутался рогами в стальном тросе. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказала пресс-служба Комитета по животному миру Ленинградской области.
Зверь запутался на одном из островов Вуоксы вблизи поселка Барышево. Как выяснил инспектор, лось был «привязан» на островке уже около двух суток — он вытоптал вокруг кустов всю растительность. Операция по спасению прошла не так просто: лось встретил людей настороженно и даже агрессивно.
«Пришлось немало потрудиться, чтобы освободить животное», — подытожили в ведомстве.