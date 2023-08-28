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    В Ленобласти лось попал в беду. Два дня зверь вытаптывал растительность, ожидая помощи

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    В Выборгском районе спасли лося, который запутался рогами в стальном тросе. Об этом в понедельник, 28 августа, рассказала пресс-служба Комитета по животному миру Ленинградской области.

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    Зверь запутался на одном из островов Вуоксы вблизи поселка Барышево. Как выяснил инспектор, лось был «привязан» на островке уже около двух суток — он вытоптал вокруг кустов всю растительность. Операция по спасению прошла не так просто: лось встретил людей настороженно и даже агрессивно.

    «Пришлось немало потрудиться, чтобы освободить животное», — подытожили в ведомстве.

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