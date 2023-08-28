Ремонт дороги сузит Митрофаньевский мост почти до середины сентября

Дорожные работы с 30 августа внесут изменения в схему движения транспорта в двух районах Петербурга: Адмиралтейском и Выборгском. О новых ограничениях 28 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 30 августа по 10 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на Митрофаньевском мосту. В связи с этим движение по переправе будет ограничено.