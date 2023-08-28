Ремонт дороги сузит Митрофаньевский мост почти до середины сентября

Дорожные работы с 30 августа внесут изменения в схему движения транспорта в двух районах Петербурга: Адмиралтейском и Выборгском. О новых ограничениях 28 августа предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 30 августа по 10 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на Митрофаньевском мосту. В связи с этим движение по переправе будет ограничено.
А с 8:00 30 августа до 8:00 13 сентября будет ограничен проезд по участкам улицы Александра Матросова от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной, от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта и от Лесного проспекта до улицы Харченко. Дорожный ремонт, который ведется там с 6 августа, должен продлиться как раз до 13 сентября.