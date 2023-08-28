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    Неизвестный силой отобрал у водителя KIA в Парголово, но доехал только до ДТП

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    Полиция Выборгского района Петербурга ищет напористого угонщика, который так спешил завладеть чужой машиной, что попал в ДТП. Оставив разбитую KIA, сам он сумел скрыться.

    В 4:23 27 августа в полицию обратился 50-летний петербуржец и рассказал, что около 4:10 на территории заправки у дома 141 по Комендантскому проспекту в Парголово неизвестный мужчина, оттолкнув его, забрал у него KIA Spectra стоимостью 350 тысяч рублей и скрылся, стало известно «Фонтанке» 28 августа. Был введен план «Перехват».

    А в половине пятого утра поступило сообщение о ДТП с тремя машинами у дома 41 по Горскому шоссе в Левашово. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД узнали в одной из столкнувшихся машин ту самую пропавшую «КИА». У нее были повреждены передний бампер, решетка радиатора и передние двери. Водитель успел скрыться до приезда наряда.

    Утром хозяин автомобиля подал в полицию заявление о хищении. Возбуждено уголовное дело по п. «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ориентировку на подозреваемого передали в территориальные отделы полиции.

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