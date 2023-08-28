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    Автобус полыхает на Петроградской стороне

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    Сильный автомобильный пожар случился утром 28 августа на Аптекарской набережной, у пересечения с улицей Профессора Попова, в Петроградском районе Петербурга, сообщают читатели «Фонтанки» Иван и Денис. Движение, по словам Ивана, перекрыто. На фотографиях и видео — горящий автобус и стоящие поперёк улицы автомобили полиции.

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    Это не лазурный автобус, то есть не городской рейсовый транспорт. По словам очевидца, службы на месте: два пожарных расчёта, две машины ППС, две машины ДПС, скорых нет.

    читатель «Фонтанки»

    «Яндекс.Карта» демонстрирует затруднение движения на набережной.

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    В пресс-службе МЧС по Петербургу «Фонтанке» пояснили, что вызов на Аптекарскую набережную, 6, поступил в 7:24. В туристическом автобусе выгорел салон. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 7:47. «Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в управлении МЧС.

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    ПожарСгорел автобусПожар в Петербурге
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