Автобус полыхает на Петроградской стороне

Сильный автомобильный пожар случился утром 28 августа на Аптекарской набережной, у пересечения с улицей Профессора Попова, в Петроградском районе Петербурга, сообщают читатели «Фонтанки» Иван и Денис. Движение, по словам Ивана, перекрыто. На фотографиях и видео — горящий автобус и стоящие поперёк улицы автомобили полиции.
Это не лазурный автобус, то есть не городской рейсовый транспорт. По словам очевидца, службы на месте: два пожарных расчёта, две машины ППС, две машины ДПС, скорых нет.
читатель «Фонтанки»
«Яндекс.Карта» демонстрирует затруднение движения на набережной.
В пресс-службе МЧС по Петербургу «Фонтанке» пояснили, что вызов на Аптекарскую набережную, 6, поступил в 7:24. В туристическом автобусе выгорел салон. Два пожарных расчёта (10 человек личного состава) ликвидировали возгорание в 7:47. «Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в управлении МЧС.