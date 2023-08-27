«У нас вообще тормоза откажут». Еще один беспилотник рухнул недалеко от дома Маргариты Симоньян

Второй беспилотник упал рядом с домом журналистки и главного редактора RT Маргариты Симоньян. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала « Россия 1 ».



«Рядом с нашим домом второй раз за неделю упал беспилотник. Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — цитирует журналистку РИА Новости 27 августа.

По мнению Симоньян, люди, которые запускают беспилотники, хотят посеять панику, дабы россияне обратились к властям с просьбой прекратить военные действия. «Мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ», — ответила главред RT.