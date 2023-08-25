    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    760мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd94.71eur102.26

    Внутреннее кольцо на севере КАД перекроют несколько раз за ночь

    663
    3 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Монтажные работы в ночь с 25 на 26 августа трижды перекроют кольцевую автодорогу на севере Петербурга на полчаса. Транспорт будут останавливать только в одном направлении.

    С 1:00 до 1:30, с 2:30 до 3:00 и с 4:00 до 4:30 26 августа на участке со 2-го по 11-й километр КАД, между Приморским шоссе и ЗСД, будут полностью перекрывать движение по внутреннему кольцу, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте будут работать регулировщики. На внешнем кольце движение будет осуществляться, как обычно, по двум полосам.

    На участке продолжают монтировать оголовки водоотводных труб в рамках реконструкции КАД. Планируется монтаж ещё трёх оголовков. Работы ведет АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургКАДПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close