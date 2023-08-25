Внутреннее кольцо на севере КАД перекроют несколько раз за ночь

Монтажные работы в ночь с 25 на 26 августа трижды перекроют кольцевую автодорогу на севере Петербурга на полчаса. Транспорт будут останавливать только в одном направлении.

С 1:00 до 1:30, с 2:30 до 3:00 и с 4:00 до 4:30 26 августа на участке со 2-го по 11-й километр КАД, между Приморским шоссе и ЗСД, будут полностью перекрывать движение по внутреннему кольцу, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте будут работать регулировщики. На внешнем кольце движение будет осуществляться, как обычно, по двум полосам.