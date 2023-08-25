Медведица на скорости догоняет лодку с туристами: камчатские эксперты дали объяснение

В Сети набирает просмотры видео, сделанное, вероятно, на юге Камчатки, где медведица попыталась напасть на туристов в лодке. По словам экспертов, она защищалась, пишет 25 августа ИА «Кам 24».
На записи в канале «Камчатка №1» видно, как надувная лодка с мотором едет по реке на высокой скорости. Судя по крикам «Хорошо!» за кадром, в лодке несколько женщин. После поворота становится видна небольшая коса, за кустами — медведица и два медвежонка. Когда лодка подплывает, медведица бросается в её сторону и несколько метров бежит следом почти с такой же скоростью. Слышны вопли и слово «страшно».
Автор: ИА «Кам 24» / YouTube
Начальник управления государственного охотничьего надзора краевого Минприроды Владимир Гордиенко объяснил агентству, что животное вело себя нормально.
«Она защищала медвежат, это оборонительное поведение. Звук мотора лодки и крики людей создали у медведицы ощущение, что туристы представляют угрозу потомству, поэтому она и бросилась», — сказал глава управления.
Директор краевого учреждения «Служба охраны животного мира» Виктор Фуряев полагает, что люди могли прервать медвежий обед.
«Видимо, медведица что-то поймала, и они в это время ели. Громкие звуки напугали животное, и она просто кинулась защищать медвежат», — объясняет Фуряев.
На Камчатке обитает около 24 тысяч медведей. Обычно они предпочитают не иметь дела с человеком, но случаи нападения на людей фиксируются почти каждый год. Как правило, медведи нападают, если встреча для них неожиданная. Поэтому специалисты советуют надевать в лес яркую одежду и шуметь.