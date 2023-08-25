Медведица на скорости догоняет лодку с туристами: камчатские эксперты дали объяснение

В Сети набирает просмотры видео, сделанное, вероятно, на юге Камчатки, где медведица попыталась напасть на туристов в лодке. По словам экспертов, она защищалась, пишет 25 августа ИА «Кам 24».



На записи в канале «Камчатка №1» видно, как надувная лодка с мотором едет по реке на высокой скорости. Судя по крикам «Хорошо!» за кадром, в лодке несколько женщин. После поворота становится видна небольшая коса, за кустами — медведица и два медвежонка. Когда лодка подплывает, медведица бросается в её сторону и несколько метров бежит следом почти с такой же скоростью. Слышны вопли и слово «страшно».

