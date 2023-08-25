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    Медведица на скорости догоняет лодку с туристами: камчатские эксперты дали объяснение

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    8 комментариев

    В Сети набирает просмотры видео, сделанное, вероятно, на юге Камчатки, где медведица попыталась напасть на туристов в лодке. По словам экспертов, она защищалась, пишет 25 августа ИА «Кам 24».

    На записи в канале «Камчатка №1» видно, как надувная лодка с мотором едет по реке на высокой скорости. Судя по крикам «Хорошо!» за кадром, в лодке несколько женщин. После поворота становится видна небольшая коса, за кустами — медведица и два медвежонка. Когда лодка подплывает, медведица бросается в её сторону и несколько метров бежит следом почти с такой же скоростью. Слышны вопли и слово «страшно».

    Автор: ИА «Кам 24» / YouTube

    Начальник управления государственного охотничьего надзора краевого Минприроды Владимир Гордиенко объяснил агентству, что животное вело себя нормально.

    «Она защищала медвежат, это оборонительное поведение. Звук мотора лодки и крики людей создали у медведицы ощущение, что туристы представляют угрозу потомству, поэтому она и бросилась», — сказал глава управления.

    Директор краевого учреждения «Служба охраны животного мира» Виктор Фуряев полагает, что люди могли прервать медвежий обед.

    «Видимо, медведица что-то поймала, и они в это время ели. Громкие звуки напугали животное, и она просто кинулась защищать медвежат», — объясняет Фуряев.

    На Камчатке обитает около 24 тысяч медведей. Обычно они предпочитают не иметь дела с человеком, но случаи нападения на людей фиксируются почти каждый год. Как правило, медведи нападают, если встреча для них неожиданная. Поэтому специалисты советуют надевать в лес яркую одежду и шуметь.

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    Комментарии 8

    Гость25 Авг 2023 в 13:31
    Нафиг такие экскурсии
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