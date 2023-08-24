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    Расходы на благоустройство в Петербурге в 2024 году хотят срезать на треть. По мнению властей, тратить нужно вдвое больше

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    На благоустройство Петербурга в 2024 году просят добавить 17 млрд рублей, следует из заявленной дополнительной потребности к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

    Сейчас в предварительном плане указана сумма 14,2 млрд рублей, что почти на треть меньше, чем планируется потратить в 2023 году (22,9 млрд). В частности, почти в два раза планируется сократить расходы на приобретение природоохранной техники (368 млрд против 645 рублей в этом году), в три раза упадет финансирование Парка 300-летия Петербурга, на треть урежут расходы на мероприятия по снижению экологических рисков.

    Почти в три раза снизится субсидия ГУП «Экострой», которое занимается разработкой и внедрением экологически безопасных технологий переработки отходов, а также техническим обслуживанием особо охраняемых природных территорий, на треть уменьшают субсидии ГУП «ПИЛАРН», которое занимается предупреждением и ликвидацией аварийных разливов нефти, и Центру экологического мониторинга «Минерал».

    Сейчас на исполнение 18 госпрограмм в бюджете заложено 837 млрд рублей. Общая заявленная доппотребность составляет 230 млрд. В эту сумму не входит адресная инвестиционная программа, по которой в Петербурге строятся новые объекты.

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