Расходы на благоустройство в Петербурге в 2024 году хотят срезать на треть. По мнению властей, тратить нужно вдвое больше

На благоустройство Петербурга в 2024 году просят добавить 17 млрд рублей, следует из заявленной дополнительной потребности к проекту бюджета на 2024–2026 годы.



Сейчас в предварительном плане указана сумма 14,2 млрд рублей, что почти на треть меньше, чем планируется потратить в 2023 году (22,9 млрд). В частности, почти в два раза планируется сократить расходы на приобретение природоохранной техники (368 млрд против 645 рублей в этом году), в три раза упадет финансирование Парка 300-летия Петербурга, на треть урежут расходы на мероприятия по снижению экологических рисков.